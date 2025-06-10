Вы уверены, что отшелушиваете лицо правильно? Эти ошибки совершают почти все

Эксфолиация давно стала обязательным этапом в уходе за кожей, но мало кто знает, что неправильно проведённая процедура может привести к раздражениям, сухости и даже ускорить старение. Чтобы добиться сияющего цвета лица и не нанести вреда, важно соблюдать простые, но эффективные правила.
Чрезмерное отшелушивание разрушает защитный барьер кожи. Для жирной кожи допустима эксфолиация 2 раза в неделю, для сухой — не чаще одного раза.
Скрабы с крупными частицами не подходят для чувствительной или проблемной кожи. В этом случае лучше использовать кислотные или ферментативные пилинги — они действуют мягко и эффективно.
Проводить эксфолиацию утром предпочтительнее: кожа становится более восприимчивой к солнцу, и днём вы сможете нанести SPF. А вот на ночь процедуру лучше не делать— она может нарушить барьер и усугубить сухость.
После любого вида эксфолиации важно нанести увлажняющий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой. Это поможет восстановить кожу и избежать шелушения.
Правильная эксфолиация делает кожу гладкой, свежей и сияющей. Главное — не переусердствовать и ориентироваться на её потребности.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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