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Вы уверены, что отшелушиваете лицо правильно? Эти ошибки совершают почти все

1:28
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Эксфолиация давно стала обязательным этапом в уходе за кожей, но мало кто знает, что неправильно проведённая процедура может привести к раздражениям, сухости и даже ускорить старение. Чтобы добиться сияющего цвета лица и не нанести вреда, важно соблюдать простые, но эффективные правила.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Не переусердствуйте с частотой

Чрезмерное отшелушивание разрушает защитный барьер кожи. Для жирной кожи допустима эксфолиация 2 раза в неделю, для сухой — не чаще одного раза.

Выбирайте средство по типу кожи

Скрабы с крупными частицами не подходят для чувствительной или проблемной кожи. В этом случае лучше использовать кислотные или ферментативные пилинги — они действуют мягко и эффективно.

Утро — лучшее время

Проводить эксфолиацию утром предпочтительнее: кожа становится более восприимчивой к солнцу, и днём вы сможете нанести SPF. А вот на ночь процедуру лучше не делать— она может нарушить барьер и усугубить сухость.

Не забывайте про увлажнение

После любого вида эксфолиации важно нанести увлажняющий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой. Это поможет восстановить кожу и избежать шелушения.

Правильная эксфолиация делает кожу гладкой, свежей и сияющей. Главное — не переусердствовать и ориентироваться на её потребности.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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