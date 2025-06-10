Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Похороны актрисы из Слово пацана Наталии Потаповой пройдут 11 июня в Москве
Из трёх продуктов и водяной бани — домашний сыр без капли химии
Мотор кушает масло литрами: шесть шагов, которые спасут без капремонта
Тарифы из воздуха и подписи-призраки — конец магии в ЖКХ
Новая надежда после облучения: клетки сами начинают работать
Ароматные куриные крылышки с картошкой в духовке
Беременным и пожилым — угроза: в колбасе популярного бренда нашли смертельно опасные листерии
Всего 40 минут в день — и мышцы начнут меняться: главное не пропускать одно правило

Губы на миллион без единой иглы: врачи нервно смотрят в сторону блеска

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Полные губы — не просто тренд, а настоящая бьюти-одержимость последних лет. Причём всё чаще хочется выглядеть естественно: никаких уколов, только грамотный уход и пара хитростей. Особенно сейчас, когда лицо — и, в частности, губы — постоянно в фокусе на видеозвонках.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Хорошая новость: добиться визуального объёма можно и без помощи косметолога. Вот четыре способа, которые работают не хуже инъекций — и куда приятнее в применении.

1. Блеск с эффектом "вау"

Эпоха глянцевых губ снова с нами — но теперь без липкости и дискомфорта. Современные формулы не только визуально увеличивают губы, но и заботятся о коже, увлажняя её. Главное — база. Нанесите увлажняющий бальзам, чтобы избавиться от шелушений и создать гладкую поверхность. И уже сверху — блеск, который подчеркнёт объем.

2. LED-уход — не только для лица

Область вокруг рта часто игнорируют, а зря. Она может "старить" лицо даже при идеальном макияже. Важно не маскировать, а активизировать коллаген и кровообращение. Светотерапия (LED-устройства) справляется с этим отлично: кожа выглядит более упругой, а губы — ярче и объемнее.

"Выработка коллагена и усиление притока крови — ключ к естественному увеличению губ".

3. Лёгкое покалывание

Топовые бренды предлагают местные средства с пчелиным эффектом — без боли, но с результатом. Да, он временный, зато губы выглядят пухлее, а стоимость в разы ниже, чем у филлеров. И никакого дискомфорта, связанного с "замороженным" лицом.

4. Магия омбре

Макияж в стиле 90-х вернулся — и стал хитрым лайфхаком. Карандаш на пару тонов темнее губ плюс блеск в центре — и ваши губы визуально увеличиваются. Особенно круто смотрятся нейтральные, тёплые оттенки. А для монохромного образа можно использовать даже контурную пудру в роли карандаша.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Последние материалы
Беременным и пожилым — угроза: в колбасе популярного бренда нашли смертельно опасные листерии
Виноват не холодильник: простые правила, чтобы зелёный лук не испортился за два дня
Маск-старший шокирует всех: будущее человечества уже не будет прежним
Стрельба у храма в Судже обернулась трагедией — генерал Алаудинов сделал дерзкое заявление
Один скраб — минус три проблемы: поры, жир и возраст
Не откладывая приключения: как молодёжь без денег обманывает судьбу, используя опасный способ путешествий
Toyota Prius. Все плюсы и минусы подержанного японского авто
Киев боится костей и черепов: в Польше раскрыли, что мешает Украине говорить правду
Как сохранить доход от сбережений после снижения ставки — советы эксперта
Азот в шинах: реальное преимущество или просто красивая легенда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.