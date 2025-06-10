Один скраб — минус три проблемы: поры, жир и возраст

Мы воспринимаем соль как обыденную часть повседневной жизни. Но на самом деле она — один из важнейших минералов в истории человечества. Её использовали как валюту, предмет культа и даже как стратегический ресурс. За право владения соляными путями велись войны, а города возникали там, где соль была доступна.
Использование соли в косметических целях началось ещё в античности. Древние греки и римляне применяли морскую воду для лечения кожных заболеваний. Гиппократ был сторонником талассотерапии — практики, в основе которой лежит использование морской воды для расслабления, очищения и восстановления кожи.
И неудивительно: каждый, кто хотя бы раз купался в море после жаркого дня, наверняка ощутил, как солёная вода оздоравливает кожу.
Регулярное использование морской соли может принести удивительные результаты. Она:
Особое место занимает соль Мёртвого моря. Её концентрация магния в 15 раз выше, чем в любой другой морской соли. Это делает её настоящим природным эликсиром для кожи:
"Ионы Мёртвого моря воздействуют на клетки сразу по трём направлениям: усиливают регенерацию, защищают от фотостарения и заряжают клетки энергией. Это делает их отличной основой для антивозрастных средств."
Целебные свойства есть и у других видов соли: гималайская розовая, английская, чёрная, fleur de sel. Все они обладают осмотическим эффектом: вытягивают из кожи токсины, лишнюю жидкость и жир. Благодаря этому поры сужаются, а кожа становится чистой и упругой.
Скрабы на основе соли идеально удаляют ороговевшие клетки, оставляя кожу сияющей и гладкой.
Соль помогает не только лицу и телу, но и коже головы. Её включают в состав скрабов такие бренды, как Goop, Davines, Christophe Robin. Соль снимает зуд, борется с себореей, уменьшает жирность и улучшает общее состояние кожи головы.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).
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