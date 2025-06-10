Хрупкость изнутри: маленькие ошибки, которые ломают даже самые крепкие ногти

Длительное покрытие гелем или акрилом способно превратить даже крепкие ногти в ломкие и безжизненные. Когда пластина начинает слоиться, хочется спрятать её под новым слоем лака — но это лишь усугубляет проблему. Иногда лучший шаг — сделать паузу и позволить ногтям восстановиться. А чтобы ускорить этот процесс, стоит пересмотреть уход.

Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian Девушка делает маникюр

1. Перчатки — новая привычка

Ногти впитывают воду быстрее, чем кожа. Влажная среда ослабляет пластину, провоцирует расслоение и ломкость. Готовите, моете посуду, работаете в саду — надевайте перчатки. Особенно в холод — низкие температуры делают ногти ещё более хрупкими.

2. Замена пилочки

Обычные пилки создают микротрещины, приводящие к сколам. Перейдите на стеклянную или кристаллическую пилку — они деликатно подпиливают край без травм.

3. Удаление лака без агрессии

Ацетон сушит пластину и кутикулу. Ищите средства с питательными компонентами — например, соевыми экстрактами или маслами, которые удаляют покрытие мягко.

4. Осторожнее с "усилителями"

Многие укрепляющие средства содержат формальдегид. Вначале он "цементирует" ноготь, но со временем делает его хрупким и ломким.

5. Увлажнение без пауз

Питательный крем должен стать спутником каждого мытья рук. Ищите средства с маслом ши, гиалуронкой или глицерином. На ночь можно нанести толстый слой и надеть хлопковые перчатки — как маску для ногтей.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.