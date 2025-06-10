Секрет идеальной кожи — одно масло, и вот как его выбрать

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Натуральные масла — это один из самых мощных инструментов ухода за кожей, проверенный веками. Они не только питают и увлажняют, но и способны решать конкретные проблемы: от акне до шелушения. Главное — подобрать масло, которое идеально подходит именно вашему типу кожи.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за лицом

Для сухой и чувствительной кожи

Если кожа страдает от стянутости и шелушения, попробуйте масло авокадо, масло ши или масло миндаля. Эти масла богаты жирными кислотами и витаминами, глубоко питают и восстанавливают барьер эпидермиса, успокаивают раздражения.

Для жирной и проблемной кожи

Масло для жирной кожи должно быть лёгким и некомедогенным. Отлично подойдут масло жожоба, масло виноградной косточки и масло чайного дерева. Они регулируют выработку себума, очищают поры и обладают антибактериальными свойствами.

Для нормальной и комбинированной кожи

Выбирайте универсальные масла: масло арганы, розовое масло или масло абрикосовой косточки. Они не перегружают кожу, поддерживают её баланс и придают естественное сияние.

Как использовать масла правильно

Наносите масло на слегка влажную кожу после умывания или смешивайте с кремом. Используйте его 2–3 раза в неделю, чтобы не нарушить естественный баланс.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.



Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.



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