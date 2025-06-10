Секрет идеальной кожи — одно масло, и вот как его выбрать

Натуральные масла — это один из самых мощных инструментов ухода за кожей, проверенный веками. Они не только питают и увлажняют, но и способны решать конкретные проблемы: от акне до шелушения. Главное — подобрать масло, которое идеально подходит именно вашему типу кожи.
Если кожа страдает от стянутости и шелушения, попробуйте масло авокадо, масло ши или масло миндаля. Эти масла богаты жирными кислотами и витаминами, глубоко питают и восстанавливают барьер эпидермиса, успокаивают раздражения.
Масло для жирной кожи должно быть лёгким и некомедогенным. Отлично подойдут масло жожоба, масло виноградной косточки и масло чайного дерева. Они регулируют выработку себума, очищают поры и обладают антибактериальными свойствами.
Выбирайте универсальные масла: масло арганы, розовое масло или масло абрикосовой косточки. Они не перегружают кожу, поддерживают её баланс и придают естественное сияние.
Наносите масло на слегка влажную кожу после умывания или смешивайте с кремом. Используйте его 2–3 раза в неделю, чтобы не нарушить естественный баланс.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.