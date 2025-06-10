Секрет, который прятали в ладонях: волосы оживают от простого жеста

Масла для волос — это как изюм в выпечке: кто-то обожает, кто-то не выносит. Одни не мыслят ухода без густых текстур, другие морщатся от жирного блеска и тяжести на волосах. Но вопреки всем страхам, масла действительно могут изменить состояние волос — если использовать их с умом.
В составе — жирные кислоты, которые восстанавливают липидный барьер повреждённого волоса, делают его гладким, блестящим и послушным. Они закрывают кутикулу и придают локонам тот самый "здоровый" вид.
А миф о том, что масла утяжеляют волосы, давно пора отправить в отпуск. Некоторые формулы легче привычных кондиционеров и могут использоваться даже на тонких и мягких прядях. Всё зависит от дозировки и метода нанесения.
Самое важное — понять: не каждое масло наносится одинаково. Одни подойдут на влажные волосы, другие — на сухие. Если масло используется в завершении укладки, достаточно пары капель, растёртых в ладонях. Распределите их по длине, избегая корней, чтобы не создать эффект грязных волос. Однако слегка пригладить пушистость у корней — допустимо.
Они стимулируют рост, уменьшают зуд и даже борются с перхотью. Но здесь стоит быть аккуратнее: жирные формулы подойдут не всем.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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