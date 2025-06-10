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Эти три продукта с кухни перезагрузят твою кожу за 15 минут

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Когда жара достигает пика, коже тоже хочется прохлады и заботы. Мы ищем легкие увлажняющие кремы и термальную воду, но забываем, что настоящая косметика может прятаться у нас в холодильнике. Да, продукты из овощной корзины легко превращаются в эффективные маски, не хуже тех, что в дорогих баночках.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

1. Маска из авокадо, какао и мёда: для глубокой подпитки

Что понадобится:

  • 1/2 авокадо
  • 1 ст. л. какао
  • 1 ст. л. мёда

Разомните мякоть авокадо до состояния крема, добавьте какао и мёд, перемешайте до однородности. Нанесите на очищенное лицо и шею, избегая зоны вокруг глаз. Через 15-20 минут смойте тёплой водой и промокните полотенцем.

В чём сила:

Авокадо питает и смягчает кожу, какао насыщает антиоксидантами, а мёд успокаивает и удерживает влагу. В итоге кожа выглядит напитанной и сияющей.

2. Банановая маска с апельсином: экспресс-средство для сияния

Что понадобится:

  • 2 ст. л. бананового пюре
  • 1 ст. л. свежевыжатого апельсинового сока
  • 1 ст. л. мёда

Разомните банан до гладкости, добавьте мёд и сок, перемешайте. Нанесите на кожу на 10-15 минут. После смойте и нанесите увлажняющий крем.

В чём магия:

Банан успокаивает и смягчает, апельсин выравнивает тон и придаёт коже свежесть, а мёд снова берёт на себя увлажнение и сияние. Кожа после этой маски выглядит отдохнувшей и мягкой, как после СПА.

Идеально летом, когда кожа нуждается в перезагрузке. Главное — эти рецепты работают не хуже салонных процедур, а стоят в разы дешевле.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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