Эти три продукта с кухни перезагрузят твою кожу за 15 минут

Когда жара достигает пика, коже тоже хочется прохлады и заботы. Мы ищем легкие увлажняющие кремы и термальную воду, но забываем, что настоящая косметика может прятаться у нас в холодильнике. Да, продукты из овощной корзины легко превращаются в эффективные маски, не хуже тех, что в дорогих баночках.
Что понадобится:
Разомните мякоть авокадо до состояния крема, добавьте какао и мёд, перемешайте до однородности. Нанесите на очищенное лицо и шею, избегая зоны вокруг глаз. Через 15-20 минут смойте тёплой водой и промокните полотенцем.
В чём сила:
Авокадо питает и смягчает кожу, какао насыщает антиоксидантами, а мёд успокаивает и удерживает влагу. В итоге кожа выглядит напитанной и сияющей.
Что понадобится:
Разомните банан до гладкости, добавьте мёд и сок, перемешайте. Нанесите на кожу на 10-15 минут. После смойте и нанесите увлажняющий крем.
В чём магия:
Банан успокаивает и смягчает, апельсин выравнивает тон и придаёт коже свежесть, а мёд снова берёт на себя увлажнение и сияние. Кожа после этой маски выглядит отдохнувшей и мягкой, как после СПА.
Идеально летом, когда кожа нуждается в перезагрузке. Главное — эти рецепты работают не хуже салонных процедур, а стоят в разы дешевле.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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