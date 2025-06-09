Токсичный круг: волосы страдают, пока вы думаете, что спасаете их

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маски, масла, салонные процедуры — кажется, сделано всё. Но волосы по-прежнему выглядят тускло, быстро пачкаются и ломаются? Проверьте свою расческу. Да-да, именно она может свести на нет весь ваш уход.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в розовом

Невидимая угроза на зубьях расчески

Каждый день на расческе оседают остатки укладочных средств, кожный жир, пыль и волосы. Со временем это превращается в настоящий коктейль токсинов, который при каждом расчесывании вы снова и снова наносите на голову.

Бактерии, грибки и воспаления

Особенно опасно использовать грязную расческу на влажные волосы. Влага — идеальная среда для размножения грибков и бактерий. Они легко попадают на кожу головы и могут вызвать раздражение, перхоть и даже инфекции.

Волосы теряют силу и выпадают

Забитая грязью расческа мешает нормальному кровообращению в коже головы. Волосы не получают достаточного питания и кислорода — фолликулы слабеют, рост замедляется, появляется ломкость и выпадение.

Снижение эффекта от косметики

Ваши любимые сыворотки и масла тоже страдают. Грязная расческа не даёт им распределиться равномерно — значительная часть средства просто впитывается в налёт на щетке. Результат — потраченные впустую деньги и слабый эффект.

Как ухаживать за расческой

Удаляйте волосы после каждого использования.

Раз в неделю мойте расческу в тёплой воде с шампунем.

Используйте зубную щётку для чистки между зубьями.

Сушите на воздухе в чистом месте.

Для дезинфекции можно протирать спиртом.

Эти простые шаги помогут сохранить волосы чистыми, здоровыми и по-настоящему ухоженными.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.



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