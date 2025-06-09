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Секрет длины кроется в корнях: неожиданный способ ускорить рост

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, всё делается по инструкции: хороший шампунь, никакого утюжка, редкие сушки феном — но волосы будто застыли на месте. Кончики обламываются, укладка не держится, а длина — как назло — не меняется. Знакомо? Вот пять действенных способов ускорить рост и визуально добавить объёма без волшебства, только с умом.

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

1. Стрижка — не враг, а союзник

"Регулярная мягкая коррекция длины — раз в 1,5-2 месяца — помогает сохранить плотный, аккуратный срез. И тогда волосы не только выглядят гуще, но и реально растут быстрее", — объясняет Маргарита Андрианова, эксперт с 20-летним стажем в наращивании волос.

Отказ от стрижки — ошибка: кончики ломаются, и результат — ноль.

2. Салонный уход — и волосы будто из рекламы

Процедуры вроде ламинирования, ботокса, кератинового восстановления работают уже после первого визита. Волосы становятся плотнее, блестят и выглядят длиннее, просто потому что перестают пушиться и лежат как нужно. Плюс защита от внешней агрессии — не бонус, а необходимость.

3. Массаж и стимуляция роста

Активаторы на основе эфирных масел, ампулы, массаж головы — всё это работает, но только если делать регулярно. Главное — не забросить после недели. Подход в долгую, зато результат — стойкий.

4. Трессы на заколках — быстро, удобно, красиво

Съемные трессы — находка для тех, кто хочет результат "на выход". Подобранные по цвету и структуре, они смотрятся естественно и дарят мгновенный эффект длины без вреда.

"Лучше всего работают трессы ручной работы. Они повторяют структуру собственных волос — никто не догадается", — говорит Андрианова.

5. Голливудское наращивание — никакого клея и капсул

Натуральные пряди пришиваются к тонкой косичке — безопасно, без утюжков и клея. Метод мягкий, результат — впечатляющий, особенно если нужен ухоженный вид надолго.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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