Жир задыхается, отёк растёт: одна ошибка — и кожа сдаётся

Многие женщины сталкиваются с целлюлитом — и не только визуально. Это не просто "апельсиновая корка" на коже, а сигнал от организма, что внутри что-то пошло не так. При этом одни сдаются сразу: "Генетика, значит, ничего не изменить". Другие — вцепляются в баночные массажи, скрабы и обертывания в надежде стереть предательские бугорки.
Но чтобы бороться эффективно, важно понять, с чем именно идёт война.
По словам доцента кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирины Кабановой, целлюлит — это прежде всего нарушение обменных процессов. В зонах, где активно откладывается жир, замедляется лимфоток, ткани хуже получают кислород, накапливаются жидкости и токсины.
"В отсутствии кислорода жир уплотняется, формируются своеобразные гранулы, поверх которых растет слой соединительной ткани. Так и появляется характерная неровность кожи", — объясняет специалист.
Главная ошибка — воспринимать целлюлит исключительно как косметическую проблему. Это не просто вопрос эстетики, а знак сбоя, который требует комплексного подхода. Поэтому если наносить кремы и при этом питаться вредно и не двигаться, результата можно не ждать.
Ирина Кабанова подчёркивает: только сочетание правильного питания, физической активности и уходовых процедур даёт результат. Не стоит сбрасывать со счетов и воду — обезвоженный организм хуже справляется с выведением токсинов.
Вот базовые шаги:
Системность — главное условие победы. Впрочем, важно помнить: тело — не враг. Оно просто говорит с вами на своём языке.
Целлюлит (англ
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