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Жир задыхается, отёк растёт: одна ошибка — и кожа сдаётся

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины сталкиваются с целлюлитом — и не только визуально. Это не просто "апельсиновая корка" на коже, а сигнал от организма, что внутри что-то пошло не так. При этом одни сдаются сразу: "Генетика, значит, ничего не изменить". Другие — вцепляются в баночные массажи, скрабы и обертывания в надежде стереть предательские бугорки.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Но чтобы бороться эффективно, важно понять, с чем именно идёт война.

Что происходит в организме

По словам доцента кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирины Кабановой, целлюлит — это прежде всего нарушение обменных процессов. В зонах, где активно откладывается жир, замедляется лимфоток, ткани хуже получают кислород, накапливаются жидкости и токсины.

"В отсутствии кислорода жир уплотняется, формируются своеобразные гранулы, поверх которых растет слой соединительной ткани. Так и появляется характерная неровность кожи", — объясняет специалист.

Почему одни борются, а другие нет

Главная ошибка — воспринимать целлюлит исключительно как косметическую проблему. Это не просто вопрос эстетики, а знак сбоя, который требует комплексного подхода. Поэтому если наносить кремы и при этом питаться вредно и не двигаться, результата можно не ждать.

Что действительно работает

Ирина Кабанова подчёркивает: только сочетание правильного питания, физической активности и уходовых процедур даёт результат. Не стоит сбрасывать со счетов и воду — обезвоженный организм хуже справляется с выведением токсинов.

Вот базовые шаги:

  • Увлажняйте кожу и организм изнутри
  • Регулярно занимайтесь физическими нагрузками (особенно с акцентом на зоны скопления жира)
  • Избегайте сладкого и соленого — они усиливают отёки
  • Применяйте мягкие скрабы, антицеллюлитные кремы и массажи курсом, а не от случая к случаю

Системность — главное условие победы. Впрочем, важно помнить: тело — не враг. Оно просто говорит с вами на своём языке.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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