Тонкий слой или толстый обман? Макияж, который только кажется омолаживающим

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж для зрелой кожи — это не просто косметика, а искусство подчеркнуть достоинства и скрыть следы времени. Но одно неосторожное движение — и вместо молодости в зеркале — усталость.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Увлажнение — главный этап

Чтобы тон лёг ровно, а лицо не выглядело "маской", первым делом — увлажнение. Это база для красивого покрытия. Оно не только помогает избавиться от тусклости и неровностей, но и предотвращает "расслоение" тонального средства. Идеальный выбор — жидкие текстуры с гиалуроновой кислотой, которые одновременно ухаживают и маскируют.

Нет пудре — да сиянию

Забудьте про плотные тональные основы и матирующую пудру: они подчёркивают морщины. Вместо этого — мягкий кремовый хайлайтер на скулы, над губой и в уголки глаз, а также фиксирующий спрей с лёгким сиянием.

Абрикос, персик и дымка

Цвета — ключ к омоложению. Тёплые пастельные оттенки румян, теней и помад — ваши союзники. Абрикос, персик, дымчатые полутона — нежно освежают и смягчают черты.

Брови как архитектура лица

"Мы можем многое исправить, но форма бровей меняет всё", — говорит Вэл Гарланд.

Чёткий контур, мягкое заполнение карандашом — и взгляд уже другой. Избегайте тонких "ниточек" и резких дуг: они утяжеляют и старят.

Лёгкий контуринг и свежий румянец

Немного бронзера под скулы, у висков и вдоль линии подбородка — и лицо словно озаряется солнцем. Такой контуринг создаёт эффект лифтинга и придаёт мягкость.

Губы — не забываем перерисовать

С возрастом контур губ теряется. Лёгкая коррекция карандашом вернёт им чёткость, а увлажняющая помада — объём и блеск. Главное — никакой сухости и плотных текстур.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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