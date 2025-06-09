Грань красоты: когда скальпель превращается в оружие против себя

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пластическая хирургия сегодня стала доступной и безопасной, но это не значит, что она подходит каждому. Бывают случаи, когда хирург просто обязан сказать: "Нет".

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

"Отказ — это не каприз, а осознанное и ответственное решение, продиктованное здравым смыслом и заботой о пациенте", — объясняет пластический хирург Тигран Алексанян.

Где проходит грань

Эстетическая хирургия — мощный инструмент, способный кардинально изменить жизнь. Но за этим стоит не только красота, а ещё и огромная ответственность. Порой за желанием "немного улучшить себя" стоит стремление к навязанному обществом идеалу. Тут задача врача — понять истинную мотивацию.

5 причин, по которым хирургу стоит отказаться от операции:

Неадекватные ожидания и искажённое восприятие. Если человек уверен, что одна операция решит все его жизненные проблемы, это тревожный сигнал.

"Мы не волшебники. Если пациент не осознаёт реальности — мы обязаны отказать", — говорит Алексанян.

Проблемы со здоровьем. Неконтролируемый диабет, аутоиммунные или инфекционные заболевания повышают риски.

"Мы не можем брать на себя ответственность, зная, что осложнения почти неизбежны".

Игнорирование рекомендаций. Если пациент не готов соблюдать режим до и после операции — это прямая угроза результату.

Этические и эстетические границы. Операции, которые вредят внешности или здоровью, проводиться не должны.

"Мы не будем создавать уродство, даже если пациент просит об этом".

Психическое состояние. Иногда необходимо вмешательство психиатра — особенно если человек видит в операции решение всех бед.

Когда хирург говорит "нет" — это может быть самым заботливым и спасительным решением, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Хирурги́ческая опера́ция хирурги́ческое вмеша́тельство или операти́вное вмеша́тельство (от др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа и лат. operatio — работа, действие) — комплекс воздействий на ткани или органы человека (или животного), проводимых врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый для спасения жизни человека с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.



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