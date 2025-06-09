Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лишь 17% детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку
Битва за вкладчиков: краткосрочные депозиты стали главным трендом
Грета Тунберг: кто она такая, и почему её постоянно критикуют?
Утро начинается не с кофе: вот когда нужно чистить зубы для максимальной защиты эмали
100 баллов на ЕГЭ: ученик школы в Екатеринбурге показал лучший результат
Японцы опять придумали хит: фитнес для тех, кто не выносит фитнес
Пустой бак — не приговор, если ваша машина моложе 7 лет
Забудьте про ежедневную готовку: эти заготовки делают ужин делом пяти минут
Мытьё лап без стресса: как настроить собаку на водные процедуры

Грань красоты: когда скальпель превращается в оружие против себя

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Пластическая хирургия сегодня стала доступной и безопасной, но это не значит, что она подходит каждому. Бывают случаи, когда хирург просто обязан сказать: "Нет".

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

"Отказ — это не каприз, а осознанное и ответственное решение, продиктованное здравым смыслом и заботой о пациенте", — объясняет пластический хирург Тигран Алексанян.

Где проходит грань

Эстетическая хирургия — мощный инструмент, способный кардинально изменить жизнь. Но за этим стоит не только красота, а ещё и огромная ответственность. Порой за желанием "немного улучшить себя" стоит стремление к навязанному обществом идеалу. Тут задача врача — понять истинную мотивацию.

5 причин, по которым хирургу стоит отказаться от операции:

  • Неадекватные ожидания и искажённое восприятие. Если человек уверен, что одна операция решит все его жизненные проблемы, это тревожный сигнал.

"Мы не волшебники. Если пациент не осознаёт реальности — мы обязаны отказать", — говорит Алексанян.

  • Проблемы со здоровьем. Неконтролируемый диабет, аутоиммунные или инфекционные заболевания повышают риски.

"Мы не можем брать на себя ответственность, зная, что осложнения почти неизбежны".

  • Игнорирование рекомендаций. Если пациент не готов соблюдать режим до и после операции — это прямая угроза результату.
  • Этические и эстетические границы. Операции, которые вредят внешности или здоровью, проводиться не должны.

"Мы не будем создавать уродство, даже если пациент просит об этом".

  • Психическое состояние. Иногда необходимо вмешательство психиатра — особенно если человек видит в операции решение всех бед.

Когда хирург говорит "нет" — это может быть самым заботливым и спасительным решением, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Хирурги́ческая опера́ция хирурги́ческое вмеша́тельство или операти́вное вмеша́тельство (от др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа и лат. operatio — работа, действие) — комплекс воздействий на ткани или органы человека (или животного), проводимых врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый для спасения жизни человека с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Авто
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия Аудио 
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер Утюжим по полной: Россия вспомнила про Западную Украину — и не экономит боекомплекты Дмитрий Плотников
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Последние материалы
Топ-5 атмосферников до 2000 года: скорость, звук и легенды
В День Святого Духа открывается великая тайна Бога
Раскрыты причины резких нападок Киркорова в адрес невесты Григория Лепса
Жизнь в многоэтажке как психологический триллер: что делать, если сосед перешёл все границы
Это галактика или пылесос? Объект в Пегасе поражает масштабами
Секрет тихого сада: одно растение избавит вишню от личинок
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности
Мировые рынки всё активнее избегают доллара
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Металлы войны: Китай приготовил Америке в ответ на санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.