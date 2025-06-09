Грань красоты: когда скальпель превращается в оружие против себя

Пластическая хирургия сегодня стала доступной и безопасной, но это не значит, что она подходит каждому. Бывают случаи, когда хирург просто обязан сказать: "Нет".
"Отказ — это не каприз, а осознанное и ответственное решение, продиктованное здравым смыслом и заботой о пациенте", — объясняет пластический хирург Тигран Алексанян.
Эстетическая хирургия — мощный инструмент, способный кардинально изменить жизнь. Но за этим стоит не только красота, а ещё и огромная ответственность. Порой за желанием "немного улучшить себя" стоит стремление к навязанному обществом идеалу. Тут задача врача — понять истинную мотивацию.
5 причин, по которым хирургу стоит отказаться от операции:
"Мы не волшебники. Если пациент не осознаёт реальности — мы обязаны отказать", — говорит Алексанян.
"Мы не можем брать на себя ответственность, зная, что осложнения почти неизбежны".
"Мы не будем создавать уродство, даже если пациент просит об этом".
Когда хирург говорит "нет" — это может быть самым заботливым и спасительным решением, сообщает ИА RuNews24.ru.
Хирурги́ческая опера́ция хирурги́ческое вмеша́тельство или операти́вное вмеша́тельство (от др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа и лат. operatio — работа, действие) — комплекс воздействий на ткани или органы человека (или животного), проводимых врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый для спасения жизни человека с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.
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