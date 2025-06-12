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Ваш маникюр снова в порядке: 5 секретов маскировки сколов лака на ногтях

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Недавно вы сделали маникюр, но заметили, что лак начал отслаиваться на кончиках? Это распространенная проблема, особенно если вы часто занимаетесь домашними делами или много печатаете на клавиатуре. Но не стоит беспокоиться! Есть несколько простых способов скрыть сколы без полного перекрашивания ногтей.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

5 простых способов замаскировать сколы лака для ногтей

1. Используйте эффект градиента

Один из лучших способов скрыть сколы — создать дымчатый или градиентный эффект с помощью блесток. Выберите лак с мелким или средним блеском и нанесите его от середины ногтя к кончику, уделяя особое внимание поврежденным участкам. Это придаст ногтям современный и стильный вид, пишет selecoes.ig.com.br.

2. Добавьте блеска на кончики

Если скол небольшой, попробуйте нанести на кончики ногтей металлический или блестящий лак. Это может быть золотой, серебряный или даже цветной лак. Такой прием не только замаскирует дефект, но и добавит вашему маникюру стильный акцент.

3. Воспользуйтесь наклейками или накладными ногтями

Декоративные наклейки или накладные ногти могут стать настоящим спасением. Наклейте небольшую пленку или точечные наклейки на поврежденные участки, чтобы скрыть скол и придать ногтям новый вид.

4. Создайте французский маникюр

Нанесите тонкую линию лака близко к краю ногтя. Это может быть как основной цвет, так и контрастный оттенок. Такой прием не только скроет скол, но и освежит ваш маникюр.

5. Завершите маникюр верхним покрытием

После применения любого из этих способов обязательно нанесите верхний слой лака. Это поможет выровнять поверхность ногтя, продлить стойкость маникюра и защитить его от внешних воздействий. Кроме того, верхнее покрытие придаст вашим ногтям свежий и ухоженный вид.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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