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Идеальный маникюр без мастера: 5 простых шагов к совершенству в домашних условиях

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр в домашних условиях становится всё более популярным. Это удобно и экономично, особенно если у вас нет времени на посещение салона или вы хотите сэкономить на услугах мастера. Но как сделать ногти красивыми и ухоженными, словно после визита к профессионалу?

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Вот несколько простых советов, которые помогут вам добиться идеального маникюра своими руками.

5 шагов к идеальному маникюру в домашних условиях

  1. Начните с подготовки. Первый секрет красивого маникюра — правильная подготовка ногтей. Отполируйте их до нужной формы, аккуратно отодвиньте кутикулу и удалите лишнюю кожу. Затем отшлифуйте поверхность ногтевой пластины и тщательно вымойте руки, чтобы убрать пыль и остатки масла.
  2. Используйте базовое покрытие. Базовое покрытие не только защищает ногти, но и выравнивает их поверхность, заполняя неровности и обеспечивая гладкую основу для лака. Это помогает избежать появления пятен и пузырьков. После нанесения базового покрытия дайте ему полностью высохнуть перед тем, как наносить лак.
  3. Наносите лак тонким слоем. Не стоит наносить слишком много лака на кисть. Лучше использовать два тонких слоя, чем один толстый. Дайте каждому слою высохнуть в течение минуты, чтобы избежать появления пузырьков и полос. Двигайтесь от центра ногтя к краям, делая длинные и уверенные мазки.
  4. Обработайте углы. Чтобы ваш маникюр выглядел профессионально, не забывайте об углах. Используйте угловую кисть, смоченную в жидкости для снятия лака, чтобы аккуратно обвести основание ногтя и удалить излишки лака, не размазывая его.
  5. Завершите маникюр топовым покрытием. Финальный штрих — это верхнее покрытие. Оно не только запечатывает лак, но и ускоряет его высыхание, придавая ногтям блеск и гладкость. Некоторые топы также обладают пролонгирующим эффектом, помогая лаку держаться дольше, пишет selecoes.ig.com.br.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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