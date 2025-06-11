Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбор малины прошёл? Подкормите растения, и они удивят вас повторным плодоношением
Возвращение на сцену: Jah Khalib анонсировал московские концерты после заявлений о любви к Украине
Тайная заявка из-за океана: американцы решились на участие в Интервидении
Зелёный остров захватил внимание шведов: что делают пляжи в центре Стокгольма
Выбор питомца может изменить вашу жизнь — но только если учесть одну вещь
Как скрыть кривые углы без штукатурки и нервов — решение под рукой
Цены на грузоперевозки растут: кто виноват и что делать
Как сохранить молодость на долгие годы: напиток, который сохраняет здоровье и энергию
Где купить, где продать: названы регионы с максимальной выгодой от перепродажи авто

Волосы засияют, как в рекламе: вот простой домашний секрет, о котором молчат стилисты

3:50
Моя семья » Красота и стиль

Узнайте, как простой домашний ингредиент может сделать ваши волосы более блестящими, здоровыми и ухоженными. Яблочный или белый уксус — какой из них лучше выбрать?

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Вы наверняка слышали о том, как уксус может преобразить волосы. Но не спешите думать, что это всего лишь миф. Этот древний метод, который обрел новую жизнь в социальных сетях, действительно работает и помогает добиться сияющих, здоровых и чистых локонов.

Уксус — это не только для заправки салатов. Его уникальные свойства делают его незаменимым помощником в уходе за волосами. Он помогает сбалансировать pH, запечатать кутикулы, глубоко очистить волосы и бороться с перхотью, сообщает ndmais.com.br.

Почему уксус полезен для волос?

Секрет успеха уксуса в его кислотности и полезных веществах. Он помогает:

  • Запечатать кутикулы: волосы с открытыми кутикулами выглядят тусклыми и ломкими. Уксус закрывает их, делая волосы гладкими и блестящими.
  • Сбалансировать pH кожи головы: многие средства для волос и жесткая вода могут нарушить естественный уровень pH. Уксус помогает восстановить баланс, что предотвращает сухость, жирность и шелушение.
  • Глубоко очистить волосы: со временем на волосах накапливаются остатки средств, загрязнения и масла. Уксус мягко удаляет их, возвращая волосам свежесть и легкость.
  • Бороться с перхотью: уксус обладает антимикробными свойствами, которые помогают контролировать грибковые инфекции, вызывающие перхоть.

Какой уксус выбрать?

Выбор зависит от ваших потребностей и типа волос:

1. Яблочный уксус: мягкий, с меньшей кислотностью и приятным ароматом. Богат витаминами и минералами. Подходит для большинства типов волос.

  • Преимущества: балансирует pH, запечатывает кутикулы, придает блеск, борется с перхотью и жирностью.

2. Белый уксус: более кислый, поэтому действует сильнее. Эффективен для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.

  • Преимущества: удаляет тяжелые остатки, помогает против вшей и гнид.
  • Недостатки: требует осторожности при использовании, может сушить волосы.

Если сомневаетесь, начните с яблочного уксуса — он универсален и безопасен для большинства типов волос.

Как правильно использовать уксус для волос?

Чтобы получить максимальную пользу, важно правильно разбавлять уксус и не злоупотреблять его использованием.

1. Ополаскивание после мытья

  • Как делать: смешайте 1-2 столовые ложки уксуса с 1 стаканом воды.
  • Применение: нанесите смесь на волосы после шампуня и кондиционера, оставьте на 2-5 минут.
  • Результат: волосы становятся блестящими, мягкими и гладкими.

2. Детокс перед мытьем головы

  • Как делать: смешайте 2 столовые ложки уксуса с половиной стакана воды.
  • Применение: распылите смесь на сухие волосы, помассируйте кожу головы и оставьте на 10-15 минут.
  • Результат: глубоко очищает кожу головы, удаляет остатки средств и регулирует жирность.

3. Тоник для кожи головы

  • Как делать: разведите 1 столовую ложку уксуса в воде.
  • Применение: нанесите смесь на кожу головы, помассируйте и оставьте на 5-10 минут.
  • Результат: укрепляет корни, предотвращает выпадение волос и борется с перхотью.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
 

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе
Садоводство, цветоводство
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Эта вещь исчезала из моды трижды — и всё равно стала главным трендом лета
Таксисты всё знают: как их двигатели выхаживают по полмиллиона — секрет в одной привычке
Платят здоровьем за аплодисменты: Дима Билан раскрыл правду о жизни звёзд
Красота-а-а-а!: Алла Пугачёва удивила соцсети реакцией на фото Орбакайте с внучкой
Собака или кошка могут сделать для вашего здоровья больше, чем вы думаете
Невидимая война на рисовых полях: как импорт захватывает Японию
Охлаждает лучше кондиционера: летний десерт из 4 ингредиентов, который полюбит вся семья
Цветёт пышно, а ягод нет? У вишни свои счёты — и вот за что она мстит
Путешествие без авто: как доехать до парка Астерикс на общественном транспорте
Опасность трудоголизма: мозг адаптируется… но в очень худую сторону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.