Волосы засияют, как в рекламе: вот простой домашний секрет, о котором молчат стилисты

3:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Узнайте, как простой домашний ингредиент может сделать ваши волосы более блестящими, здоровыми и ухоженными. Яблочный или белый уксус — какой из них лучше выбрать?

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

Вы наверняка слышали о том, как уксус может преобразить волосы. Но не спешите думать, что это всего лишь миф. Этот древний метод, который обрел новую жизнь в социальных сетях, действительно работает и помогает добиться сияющих, здоровых и чистых локонов.

Уксус — это не только для заправки салатов. Его уникальные свойства делают его незаменимым помощником в уходе за волосами. Он помогает сбалансировать pH, запечатать кутикулы, глубоко очистить волосы и бороться с перхотью, сообщает ndmais.com.br.

Почему уксус полезен для волос?

Секрет успеха уксуса в его кислотности и полезных веществах. Он помогает:

Запечатать кутикулы : волосы с открытыми кутикулами выглядят тусклыми и ломкими. Уксус закрывает их, делая волосы гладкими и блестящими.

: волосы с открытыми кутикулами выглядят тусклыми и ломкими. Уксус закрывает их, делая волосы гладкими и блестящими. Сбалансировать pH кожи головы : многие средства для волос и жесткая вода могут нарушить естественный уровень pH. Уксус помогает восстановить баланс, что предотвращает сухость, жирность и шелушение.

: многие средства для волос и жесткая вода могут нарушить естественный уровень pH. Уксус помогает восстановить баланс, что предотвращает сухость, жирность и шелушение. Глубоко очистить волосы: со временем на волосах накапливаются остатки средств, загрязнения и масла. Уксус мягко удаляет их, возвращая волосам свежесть и легкость.

со временем на волосах накапливаются остатки средств, загрязнения и масла. Уксус мягко удаляет их, возвращая волосам свежесть и легкость. Бороться с перхотью: уксус обладает антимикробными свойствами, которые помогают контролировать грибковые инфекции, вызывающие перхоть.

Какой уксус выбрать?

Выбор зависит от ваших потребностей и типа волос:

1. Яблочный уксус: мягкий, с меньшей кислотностью и приятным ароматом. Богат витаминами и минералами. Подходит для большинства типов волос.

Преимущества: балансирует pH, запечатывает кутикулы, придает блеск, борется с перхотью и жирностью.

2. Белый уксус: более кислый, поэтому действует сильнее. Эффективен для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.

Преимущества : удаляет тяжелые остатки, помогает против вшей и гнид.

: удаляет тяжелые остатки, помогает против вшей и гнид. Недостатки: требует осторожности при использовании, может сушить волосы.

Если сомневаетесь, начните с яблочного уксуса — он универсален и безопасен для большинства типов волос.

Как правильно использовать уксус для волос?

Чтобы получить максимальную пользу, важно правильно разбавлять уксус и не злоупотреблять его использованием.

1. Ополаскивание после мытья

Как делать: смешайте 1-2 столовые ложки уксуса с 1 стаканом воды.

смешайте 1-2 столовые ложки уксуса с 1 стаканом воды. Применение : нанесите смесь на волосы после шампуня и кондиционера, оставьте на 2-5 минут.

: нанесите смесь на волосы после шампуня и кондиционера, оставьте на 2-5 минут. Результат: волосы становятся блестящими, мягкими и гладкими.

2. Детокс перед мытьем головы

Как делать : смешайте 2 столовые ложки уксуса с половиной стакана воды.

: смешайте 2 столовые ложки уксуса с половиной стакана воды. Применение: распылите смесь на сухие волосы, помассируйте кожу головы и оставьте на 10-15 минут.

распылите смесь на сухие волосы, помассируйте кожу головы и оставьте на 10-15 минут. Результат: глубоко очищает кожу головы, удаляет остатки средств и регулирует жирность.

3. Тоник для кожи головы

Как делать: разведите 1 столовую ложку уксуса в воде.

разведите 1 столовую ложку уксуса в воде. Применение: нанесите смесь на кожу головы, помассируйте и оставьте на 5-10 минут.

нанесите смесь на кожу головы, помассируйте и оставьте на 5-10 минут. Результат: укрепляет корни, предотвращает выпадение волос и борется с перхотью.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.





У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.





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