Жирные корни, сухие концы — и всё это из-за одной ошибки в ванной

Полки магазинов ломятся от обещаний: "увлажнение", "укрепление", "блеск", "питание", "объём". Но как выбрать шампунь, который действительно подойдёт именно вашим волосам, а не станет очередным разочарованием в красивом флаконе? Всё начинается… с кожи головы.
Выбирая шампунь, важно помнить: он создан не столько для волос, сколько для очищения кожи головы. Именно от её состояния зависит, будете ли вы на следующий день снова чувствовать жир у корней или наслаждаться ощущением свежести до вечера.
Если кожа головы склонна к жирности, вам наверняка знакомы эксперименты с мытьём головы утром, вечером и даже через день. Но всё это может не работать, если сам шампунь — не тот.
Вот что действительно имеет значение:
Поняв, что именно нужно вашей коже головы, вы сэкономите время, деньги и избавитесь от вечной дилеммы у полки с шампунями.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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