Жирные корни, сухие концы — и всё это из-за одной ошибки в ванной

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Полки магазинов ломятся от обещаний: "увлажнение", "укрепление", "блеск", "питание", "объём". Но как выбрать шампунь, который действительно подойдёт именно вашим волосам, а не станет очередным разочарованием в красивом флаконе? Всё начинается… с кожи головы.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска для волос

Сначала — кожа головы, потом всё остальное

Выбирая шампунь, важно помнить: он создан не столько для волос, сколько для очищения кожи головы. Именно от её состояния зависит, будете ли вы на следующий день снова чувствовать жир у корней или наслаждаться ощущением свежести до вечера.

Жирная кожа головы: внимание на этикетки

Если кожа головы склонна к жирности, вам наверняка знакомы эксперименты с мытьём головы утром, вечером и даже через день. Но всё это может не работать, если сам шампунь — не тот.

Вот что действительно имеет значение:

Скажи "нет" увлажнению. Увлажняющие, питательные, "восстанавливающие" формулы могут только усугубить ситуацию.

Ищи баланс. Этикетки с пометками "объём", "укрепление", "детокс", "баланс" — именно то, что нужно. Они очищают, не перегружая кожу.

Очищающий шампунь — с осторожностью. Раз в неделю — идеально. Каждый день — путь к пересушиванию.

Попробуй двойной подход. Первый шампунь — для кожи головы, второй — для длины волос. Такая схема позволяет решать сразу две задачи: чистые корни и здоровые кончики.

Мойте тщательно. Уделите внимание коже головы — именно там сосредоточена жирность.

Кондиционер — только по длине. Избегайте попадания средства на корни, это может свести на нет все усилия по очищению.

Поняв, что именно нужно вашей коже головы, вы сэкономите время, деньги и избавитесь от вечной дилеммы у полки с шампунями.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.



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