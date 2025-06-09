Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа проводником в СССР: чай в подстаканниках, график по минутам и багаж предъявите!
Лишь 17% детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку
Грань красоты: когда скальпель превращается в оружие против себя
Битва за вкладчиков: краткосрочные депозиты стали главным трендом
Грета Тунберг: кто она такая, и почему её постоянно критикуют?
Утро начинается не с кофе: вот когда нужно чистить зубы для максимальной защиты эмали
100 баллов на ЕГЭ: ученик школы в Екатеринбурге показал лучший результат
Японцы опять придумали хит: фитнес для тех, кто не выносит фитнес
Пустой бак — не приговор, если ваша машина моложе 7 лет

Жирные корни, сухие концы — и всё это из-за одной ошибки в ванной

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Полки магазинов ломятся от обещаний: "увлажнение", "укрепление", "блеск", "питание", "объём". Но как выбрать шампунь, который действительно подойдёт именно вашим волосам, а не станет очередным разочарованием в красивом флаконе? Всё начинается… с кожи головы.

Маска для волос
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска для волос

Сначала — кожа головы, потом всё остальное

Выбирая шампунь, важно помнить: он создан не столько для волос, сколько для очищения кожи головы. Именно от её состояния зависит, будете ли вы на следующий день снова чувствовать жир у корней или наслаждаться ощущением свежести до вечера.

Жирная кожа головы: внимание на этикетки

Если кожа головы склонна к жирности, вам наверняка знакомы эксперименты с мытьём головы утром, вечером и даже через день. Но всё это может не работать, если сам шампунь — не тот.

Вот что действительно имеет значение:

  • Скажи "нет" увлажнению. Увлажняющие, питательные, "восстанавливающие" формулы могут только усугубить ситуацию.
  • Ищи баланс. Этикетки с пометками "объём", "укрепление", "детокс", "баланс" — именно то, что нужно. Они очищают, не перегружая кожу.
  • Очищающий шампунь — с осторожностью. Раз в неделю — идеально. Каждый день — путь к пересушиванию.
  • Попробуй двойной подход. Первый шампунь — для кожи головы, второй — для длины волос. Такая схема позволяет решать сразу две задачи: чистые корни и здоровые кончики.
  • Мойте тщательно. Уделите внимание коже головы — именно там сосредоточена жирность.
  • Кондиционер — только по длине. Избегайте попадания средства на корни, это может свести на нет все усилия по очищению.

Поняв, что именно нужно вашей коже головы, вы сэкономите время, деньги и избавитесь от вечной дилеммы у полки с шампунями.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Наука и техника
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации Аудио 
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер Утюжим по полной: Россия вспомнила про Западную Украину — и не экономит боекомплекты Дмитрий Плотников
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Последние материалы
Топ-5 атмосферников до 2000 года: скорость, звук и легенды
В День Святого Духа открывается великая тайна Бога
Раскрыты причины резких нападок Киркорова в адрес невесты Григория Лепса
Жизнь в многоэтажке как психологический триллер: что делать, если сосед перешёл все границы
Это галактика или пылесос? Объект в Пегасе поражает масштабами
Секрет тихого сада: одно растение избавит вишню от личинок
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности
Мировые рынки всё активнее избегают доллара
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Металлы войны: Китай приготовил Америке в ответ на санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.