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Запах, который обманет желудок: духи, сводящие с ума быстрее десерта

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Гурманские ароматы — это не просто духи. Это настроение, воспоминания и ощущение уюта, будто кто-то только что достал из духовки ванильное печенье. Летом особенно хочется пахнуть не просто приятно, а по-настоящему вкусно. Вот с какими нотами стоит подружиться.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Ваниль: тёплая и ласковая

Её запах невозможно спутать ни с чем. Мягкий, сладкий, уютный — он пробуждает ассоциации с детством, выпечкой и теплом. Ванильные духи универсальны: они хороши и в жару, и в прохладу. Особенно интересно звучат в тандеме с жасмином, розой или фруктовыми нотами вроде груши.

Миндаль: чуть сладкий, чуть ореховый

Если аромат ванили — это плед и горячее молоко, то миндаль — изысканный миндальный десерт, от которого кружится голова. В парфюмерии он придаёт композиции мягкость и утонченность. Сочетается с цветами, корицей и кардамоном. Результат — сложный, но лёгкий образ.

Кофе: глубокий и насыщенный

Запах свежемолотого кофе бодрит не хуже самого напитка. В духах он создаёт ощущение утреннего ритуала и уютного кафе. Особенно выразителен в сочетании с ванилью, шоколадом или карамелью. Такая композиция звучит как десерт для кожи — маняще и ярко.

Этим летом забудьте о банальных ароматах. Пахните так, чтобы вас хотелось съесть — мягко, пряно, сладко. Ведь парфюм — это тоже часть вашего образа, такая же важная, как платье или улыбка.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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