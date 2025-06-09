Меньше баночек — больше эффекта: формула отпуска без тяжёлой артиллерии

Отпуск — это свобода. Но если неправильно собрать косметичку, свобода легко превращается в хаос. Главное — не перепутать "нужное" с "всё подряд". Ваша бьюти-сумка не обязана лопаться от баночек — достаточно нескольких универсальных средств, чтобы кожа светилась, а макияж держался, не утяжеляя лицо.
Ухоженная кожа — лучший макияж. Начните с лёгкого очищающего средства, которое не сушит, и добавьте увлажняющий крем с SPF. Мицеллярная вода или салфетки — для экспресс-очистки, особенно по вечерам. Если едете туда, где солнце палит или воздух сушит кожу, не забудьте про сыворотку с увлажняющим эффектом.
В отпуске защита от солнца — это не совет, а необходимость. Крем с высоким SPF для лица и тела — обязательный пункт. Выбирайте легкие текстуры, чтобы обновлять защиту было просто и быстро. Это поможет избежать пигментации, сухости и ощущения "запечённости" после прогулок.
В отпуске макияж должен быть лёгким, стойким и понятным. ВВ- или СС-крем решает сразу несколько задач: увлажняет, маскирует и защищает от солнца. Удобно, практично и без эффекта маски.
Тушь для ресниц — мини-преображение за 10 секунд. Идеально, если она водостойкая: море, жара, вечеринка — ей всё нипочём.
Для акцента на свежесть — румяна-стик. Один продукт — три зоны: щеки, губы и веки. Наносится пальцами, не требует зеркала и выглядит естественно.
И, конечно, бальзам для губ с SPF. Цветной, увлажняющий — must-have, особенно в жару.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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