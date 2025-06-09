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Кожа стареет не по графику: что запускает морщины до срока

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Казалось бы, ухаживать за кожей — проще простого: крем, маска, тоник и вперёд. Но в деле сохранения молодости множество мифов, в которые мы верим годами. Разобрались, какие убеждения пора забыть и на что действительно стоит обратить внимание.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Миф 1. Пока кожа выглядит свежей — можно ничего не делать

Фраза "ещё рано думать о старении" звучит знакомо? Увы, к моменту, когда изменения становятся заметны, процессы уже идут полным ходом. Коллаген и эластин — те самые белки, которые поддерживают кожу упругой, — начинают снижаться в организме уже с 25 лет. И ежегодно теряется до 1,5% коллагена. К 40 годам кожа теряет плотность, становится суше и покрывается морщинами.

Профилактика — не излишество, а вклад в будущее. Чем раньше начнёшь ухаживать за кожей, тем дольше она останется молодой.

Миф 2. Всё решает генетика

Если в семье все выглядят молодо, это, конечно, плюс. Но вклад наследственности — лишь 25%. Остальное зависит от образа жизни. Курение, плохой сон, неправильное питание и гиподинамия активируют старение, вне зависимости от генов. Зато регулярная физическая активность способна буквально заморозить процесс и "отмотать" биологический возраст на 9 лет.

Миф 3. Морщины появляются от стресса

Да, стресс вреден — он разрушает клетки, ускоряет старение и укорачивает теломеры. Но он не единственный враг кожи. Загар без защиты, сладости, избыток животных жиров, загрязнённый воздух — всё это вносит не меньший вклад. Хорошая новость: с большинством из этих факторов можно бороться.

Миф 4. Уход — это главное

Кремы и маски полезны, но работают только снаружи. А вот пищевые добавки с антиоксидантами действуют изнутри: борются со свободными радикалами, восстанавливают клеточные оболочки и замедляют разрушение тканей. В тандеме с уходом они усиливают эффект и дают коже шанс оставаться молодой как можно дольше.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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