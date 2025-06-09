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Короткие волосы, длинный список проблем: откровения новой стрижки

Моя семья » Красота и стиль

С первого взгляда кажется: короткая стрижка — это свобода. Меньше времени на укладку, меньше шампуня, меньше усилий. Но как только волосы подстригаются до уровня скул — начинается настоящая игра по новым правилам.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка укладывает волосы

Новое лицо ухода

"Я не пожалела, что отрезала семь сантиметров. С новой длиной пришла неожиданная уверенность", — говорит стилист.

Однако оказалось, что "боб" требует особого подхода. И вот что стоило бы знать до визита в салон.

1. Инструменты решают всё

Лёгкий объём и форма — не подарок стилиста, а результат укладки. Хорошая тёплая щётка (например, Dyson Airwrap) помогает быстро придать волосам нужную форму. А для финального штриха — горячая расческа.

2. Здоровье волос = быстрая укладка

Один раз в неделю вместо кондиционера стоит использовать питательную маску. Волосы становятся мягче и податливее, а время на укладку сокращается в разы.

3. Не забывайте про мусс

"С ним укладка держится в два раза дольше", — утверждает стилист. Главное — выбирать лёгкие формулы, которые не утяжеляют волосы.

4. Сюрприз от природы

Новая длина может внезапно изменить текстуру волос. Кто-то замечает, что прямые волосы становятся волнистыми, а у кого-то внезапно появляется жирность у корней. Но это не проблема — это повод попробовать что-то новое и найти свой натуральный стиль.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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