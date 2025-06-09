Этот утренний ритуал может старить кожу — и ты его повторяешь каждый день

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты можешь строго следовать каждому пункту в уходе за кожей — очищение, тонизирование, увлажнение — и при этом неосознанно вредить себе. Некоторые рутинные привычки, которые кажутся полезными, на самом деле только мешают коже быть здоровой и сияющей. Особенно в переходные сезоны, когда кожа становится капризной, стоит пересмотреть ежедневные действия. Ниже — 5 ошибок, которые совершают даже опытные "бьюти-знатоки".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

1. Лишний энтузиазм в отшелушивании

Хочется избавиться от сухости и тусклости? Рука сама тянется за скрабом. Но перегиб с отшелушивающими средствами разрушает защитный барьер кожи. Лучше использовать мягкие формулы и не чаще двух раз в неделю. Кожа быстро отблагодарит.

2. Игнорирование двойного очищения

Устала, поздно, сил нет — и вот мицеллярка становится единственным очищающим шагом. Знакомо? А ведь в течение дня на лице накапливаются косметика, пыль, себум. Если вечером не провести двойное очищение — масло + гель, всё это остаётся на коже. Это не просто уход, это забота.

3. Забытое увлажнение изнутри

Крема, сыворотки, маски — всё это прекрасно, но… сколько воды выпито за день? Обезвоженная кожа — не всегда про крем. Иногда это просто "я не пила". Вода, зелёный чай, огуречный отвар — такие же важные шаги в уходе, как и тоник.

4. Невнимание к составу средств

На полке красиво, но внутри — смесь химических консервантов? Проверь этикетку. Некоторые компоненты могут раздражать кожу, особенно при регулярном использовании. Не обязательно выбрасывать всё - начни с замены одного средства на более чистое. Мягкий состав — это тоже забота.

5. Пренебрежение SPF

Самая частая ошибка: "сегодня не солнечно — можно без". Ультрафиолет не уходит в отпуск. Даже в пасмурные дни кожа нуждается в защите. SPF — это не только про пляж, это базовый шаг для профилактики пигментации, старения и других проблем. Включи в рутину — и забудь, как раньше было без него.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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