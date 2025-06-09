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Секрет крепких ногтей спрятан в холодильнике — ты точно его ешь, но не подозреваешь

2:18
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Маникюр может быть безупречным только при одном условии — если ногти здоровы и крепки. Но что делать, если они слоятся, ломаются и выглядят устало? Удивительно, но ключ к решению может лежать не в салонных процедурах, а прямо на твоей тарелке. Достаточно пересмотреть рацион — и результат не заставит себя ждать.

Женские руки
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Женские руки
  • Яйца
    Биотин — твой лучший союзник в борьбе за прочные ногти. Именно он делает пластину толще и устойчивее к повреждениям. И лучший его источник — это обычные яйца. Они богаты белком, как и курица, сыр, злаки и йогурт. Исследования подтверждают: всего 1-3 мг биотина в день значительно снижают ломкость ногтей. Добавь яйца в рацион — и первый шаг сделан.
  • Курица и красное мясо
    Ногти на 90% состоят из кератина. Чтобы синтез этого белка шел без перебоев, организму нужны аминокислоты — а значит, без мяса не обойтись. Курица, индейка, рыба, говядина — всё это кладезь белка. Красное мясо вдобавок насыщает организм железом, а его нехватка может привести к хрупкости ногтей и их побледнению.
  • Сладкий картофель
    Один батат среднего размера покрывает до 70% суточной нормы витамина А — мощного антиоксиданта, защищающего клетки от разрушения. Он не только укрепляет ногти, но и помогает им сохранять здоровый блеск. Простой, сытный и невероятно полезный ингредиент для любого рациона.
  • Лосось
    Омега-3 жирные кислоты не зря называют супергероями среди нутриентов. Они снимают воспаление у основания ногтя и способствуют восстановлению. К тому же лосось богат витамином D, который помогает усваивать кальций — а это важный элемент для крепкой ногтевой пластины.
  • Цитрусовые
    Коллаген — строительный материал для кожи и ногтей. А витамин С необходим для его синтеза. Апельсины, мандарины, грейпфрут — добавь их в рацион, и ногти ответят сиянием и прочностью. Всего один фрукт в день — и ты кормишь красоту изнутри.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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