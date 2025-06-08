Гладкие, как киви, и лёгкие, как пена: ритуал для тех, кто устал прятаться в джинсах

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда жара заставляет спрятать джинсы и достать шорты, на первый план выходит не только педикюр, но и внешний вид ног в целом. И пусть спорт творит чудеса, несколько простых ритуалов могут сделать кожу на ногах по-настоящему ухоженной — как с обложки.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки в шортах

1. Сначала — подготовка

Думать о коже ног как о лице — не шутка. Всё начинается с отшелушивания. Солевые скрабы с маслами, особенно гималайская соль, помогают убрать отёчность и разгладить рельеф. Добавление английской соли в ванну усиливает эффект.

После — контрастный душ. Направляя тёплую и холодную воду по очереди на ступни, лодыжки и бёдра, можно улучшить циркуляцию и ощутимо облегчить тяжесть в ногах. Три подхода по 20 секунд каждый — и результат не заставит себя ждать.

2. Уделите внимание лимфе

"Чем больше воды пьёшь — тем меньше она задерживается в организме", — говорит Флавия Мореллато.

Она советует лёгкое давление на лимфатические узлы в области паха и под коленями, а затем массировать ноги вверх от щиколотки до бедра. Такой ритуал при нанесении любых средств — от мыла до лосьона — помогает убрать отёки и улучшить тонус.

3. Добавьте сияния

Никола Джосс советует после автозагара наносить сияющее средство на голени и стопы. Это визуально вытягивает ноги и делает кожу глянцевой. А гиалуроновая сыворотка придаёт сухим участкам блеск и упругость — особенно в жару.

4. Домашний дренаж

Кирсти Гарретт рекомендует вечером облить ноги контрастной водой, нанести охлаждённый лосьон и сделать массаж от щиколоток вверх. После — полежать с ногами вверх у стены 10 минут. Это снимает тяжесть и отёчность.

5. Уход уровня "звезда"

Процедуры, которые раньше касались только лица — теперь работают и для тела. Лазеры, радиочастота, инъекции увлажняющих коктейлей помогают подтянуть кожу, сделать её плотной и гладкой — от талии и ниже.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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