Летний секрет: как сохранить губы юными и сочными — советы, которые изменят вашу бьюти-игру

Лето и наши губы — это история любви и ненависти. С одной стороны, они сияют естественным румянцем, загорают на солнце и ловят блики. С другой — страдают от сухости, шелушения, солнечных ожогов и того, что помада плавится на жаре быстрее, чем мороженое в тридцатиградусную жару. Чтобы ваши губы радовали вас весь сезон, нужно немного потрудиться и следовать этому бьюти-плану. Он подойдет как для тех, кто проводит дни в офисе, так и для тех, кто отдыхает на пляже.
«Длительное воздействие солнца на губы может привести к актиническому хейлиту — предраковому состоянию, которое проявляется в виде огрубевших, шелушащихся пятен. В некоторых случаях это может перерасти в рак кожи», — говорит дерматолог Кармен Кастилья из Нью-Йорка, которую цитирует чешский ELLE.
Совет: Всегда носите с собой маленький бальзам с SPF 30 и более. Он поможет защитить губы и придать им легкий оттенок.
4. Тонированные бальзамы и тинты: главный тренд лета. Летом макияж должен быть легким, но это не значит, что губы должны оставаться скучными. Сейчас популярны гибридные продукты, которые сочетают в себе функции бальзама, тинта и крема с SPF. Они придают губам цвет, увлажняют их и держатся даже в жару, создавая естественный и сочный эффект.
Популярные оттенки 2025 года: абрикосовый, арбузный розовый, прозрачный вишневый, пыльно-розовый или нежно-фиолетовый.
5. Контур: тонкий и естественный. Даже летом не забывайте о контурировании губ. Но вместо четкого матового контура попробуйте кремовую подводку, которая легко растушевывается. Это создаст эффект размытых губ, который так любят корейские модницы и бьюти-эксперты.
Летний бонус: Нанося тональный крем с SPF на лицо, вы усиливаете защиту и стойкость макияжа.
Маленький летний манифест о губах
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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