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Летний секрет: как сохранить губы юными и сочными — советы, которые изменят вашу бьюти-игру

3:59
Моя семья » Красота и стиль

Лето и наши губы — это история любви и ненависти. С одной стороны, они сияют естественным румянцем, загорают на солнце и ловят блики. С другой — страдают от сухости, шелушения, солнечных ожогов и того, что помада плавится на жаре быстрее, чем мороженое в тридцатиградусную жару. Чтобы ваши губы радовали вас весь сезон, нужно немного потрудиться и следовать этому бьюти-плану. Он подойдет как для тех, кто проводит дни в офисе, так и для тех, кто отдыхает на пляже.

Стильная девушка в очках на прогулке
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная девушка в очках на прогулке
  1. Отшелушивание: аккуратно, но регулярно. Летом губы часто пересыхают из-за жары, ветра, кондиционера или соленой воды. Поэтому первым шагом должно стать мягкое отшелушивание. Оптимально делать это два раза в неделю, чтобы убрать омертвевшие клетки и подготовить губы к дальнейшему уходу.  
    Что использовать: Пилинги с фруктовыми ферментами, сахаром или молочной кислотой. Они не травмируют кожу и могут помочь даже чувствительной коже губ.
  2. Увлажнение: легко, но питательно.  Летом лучше забыть о плотных бальзамах, которые оставляют липкий слой. Вместо этого выбирайте легкие, но насыщенные бальзамы и маски, которые восстанавливают губы после ночи на солнце. В идеале они должны обладать дополнительными свойствами, такими как антивозрастной эффект, разглаживание или натуральный пигмент. Что попробовать: Ночные маски с ланолином или пептидами, а также дневные бальзамы с витамином Е и алоэ вера. Их можно использовать как базу под макияж.
  3. SPF для губ: обязательно! Многие забывают наносить солнцезащитный крем на губы, но это большая ошибка. Губы не имеют меланоцитов, поэтому не могут защитить себя от UV-излучения, что повышает риск пигментации и старения. Летом губы нуждаются в особом уходе.  

«Длительное воздействие солнца на губы может привести к актиническому хейлиту — предраковому состоянию, которое проявляется в виде огрубевших, шелушащихся пятен. В некоторых случаях это может перерасти в рак кожи», — говорит дерматолог Кармен Кастилья из Нью-Йорка, которую цитирует чешский ELLE.

Совет: Всегда носите с собой маленький бальзам с SPF 30 и более. Он поможет защитить губы и придать им легкий оттенок.

4. Тонированные бальзамы и тинты: главный тренд лета. Летом макияж должен быть легким, но это не значит, что губы должны оставаться скучными. Сейчас популярны гибридные продукты, которые сочетают в себе функции бальзама, тинта и крема с SPF. Они придают губам цвет, увлажняют их и держатся даже в жару, создавая естественный и сочный эффект.  
Популярные оттенки 2025 года: абрикосовый, арбузный розовый, прозрачный вишневый, пыльно-розовый или нежно-фиолетовый.

5. Контур: тонкий и естественный. Даже летом не забывайте о контурировании губ. Но вместо четкого матового контура попробуйте кремовую подводку, которая легко растушевывается. Это создаст эффект размытых губ, который так любят корейские модницы и бьюти-эксперты.  
Летний бонус: Нанося тональный крем с SPF на лицо, вы усиливаете защиту и стойкость макияжа.

Маленький летний манифест о губах

  • Пейте больше воды — это самый простой способ утолить жажду.
  • Наносите SPF на губы каждый день, даже если вы гуляете по городу.
  • Экспериментируйте с фруктовыми оттенками — они идеально подходят для лета.
  • Превратите уход за губами в ритуал: используйте маску вечером, а тинт — утром.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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