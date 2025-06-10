Летний секрет: как сохранить губы юными и сочными — советы, которые изменят вашу бьюти-игру

3:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето и наши губы — это история любви и ненависти. С одной стороны, они сияют естественным румянцем, загорают на солнце и ловят блики. С другой — страдают от сухости, шелушения, солнечных ожогов и того, что помада плавится на жаре быстрее, чем мороженое в тридцатиградусную жару. Чтобы ваши губы радовали вас весь сезон, нужно немного потрудиться и следовать этому бьюти-плану. Он подойдет как для тех, кто проводит дни в офисе, так и для тех, кто отдыхает на пляже.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стильная девушка в очках на прогулке

Отшелушивание: аккуратно, но регулярно. Летом губы часто пересыхают из-за жары, ветра, кондиционера или соленой воды. Поэтому первым шагом должно стать мягкое отшелушивание. Оптимально делать это два раза в неделю, чтобы убрать омертвевшие клетки и подготовить губы к дальнейшему уходу.

Что использовать: Пилинги с фруктовыми ферментами, сахаром или молочной кислотой. Они не травмируют кожу и могут помочь даже чувствительной коже губ. Увлажнение: легко, но питательно. Летом лучше забыть о плотных бальзамах, которые оставляют липкий слой. Вместо этого выбирайте легкие, но насыщенные бальзамы и маски, которые восстанавливают губы после ночи на солнце. В идеале они должны обладать дополнительными свойствами, такими как антивозрастной эффект, разглаживание или натуральный пигмент. Что попробовать: Ночные маски с ланолином или пептидами, а также дневные бальзамы с витамином Е и алоэ вера. Их можно использовать как базу под макияж. SPF для губ: обязательно! Многие забывают наносить солнцезащитный крем на губы, но это большая ошибка. Губы не имеют меланоцитов, поэтому не могут защитить себя от UV-излучения, что повышает риск пигментации и старения. Летом губы нуждаются в особом уходе.

«Длительное воздействие солнца на губы может привести к актиническому хейлиту — предраковому состоянию, которое проявляется в виде огрубевших, шелушащихся пятен. В некоторых случаях это может перерасти в рак кожи», — говорит дерматолог Кармен Кастилья из Нью-Йорка, которую цитирует чешский ELLE.

Совет: Всегда носите с собой маленький бальзам с SPF 30 и более. Он поможет защитить губы и придать им легкий оттенок.

4. Тонированные бальзамы и тинты: главный тренд лета. Летом макияж должен быть легким, но это не значит, что губы должны оставаться скучными. Сейчас популярны гибридные продукты, которые сочетают в себе функции бальзама, тинта и крема с SPF. Они придают губам цвет, увлажняют их и держатся даже в жару, создавая естественный и сочный эффект.

Популярные оттенки 2025 года: абрикосовый, арбузный розовый, прозрачный вишневый, пыльно-розовый или нежно-фиолетовый.

5. Контур: тонкий и естественный. Даже летом не забывайте о контурировании губ. Но вместо четкого матового контура попробуйте кремовую подводку, которая легко растушевывается. Это создаст эффект размытых губ, который так любят корейские модницы и бьюти-эксперты.

Летний бонус: Нанося тональный крем с SPF на лицо, вы усиливаете защиту и стойкость макияжа.

Маленький летний манифест о губах

Пейте больше воды — это самый простой способ утолить жажду.

Наносите SPF на губы каждый день, даже если вы гуляете по городу.

Экспериментируйте с фруктовыми оттенками — они идеально подходят для лета.

Превратите уход за губами в ритуал: используйте маску вечером, а тинт — утром.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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