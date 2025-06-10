Голубой лёд и авокадо: раскройте летние тренды в маникюре, которые покорят всех вокруг

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето уже согревает нас своим долгожданным солнцем, и самое время задуматься о модных трендах в маникюре, которые добавят ярких красок в это прекрасное время года. Мы подготовили несколько интересных идей и вариантов маникюра, которые будут актуальны в этом сезоне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Французский маникюр

Голубой лёд. Лето невозможно представить без морских оттенков. Ледяной синий — это один из главных трендов этого года. Он свежий, нежный и отлично подходит для любого случая: от повседневных прогулок до элегантных мероприятий. Этот цвет также станет отличным выбором для пляжного отдыха. Британский маникюр. Этот стиль станет настоящим хитом этого лета. Британский маникюр — это более естественная и мягкая версия классического французского маникюра. Он характеризуется чистыми, слегка отполированными ногтями. Этот стиль выглядит просто и элегантно, и он точно не разочарует вас. Французский маникюр с оттенком авокадо. Зеленые ногти были популярны весной, и эта тенденция сохранится летом. Однако, если вы хотите чего-то нового, попробуйте французский маникюр с оттенком авокадо. Этот свежий и сексуальный цвет придаст вашему образу яркости и оригинальности. Авокадо особенно хорошо сочетается с загорелой кожей, что делает его идеальным выбором для летнего сезона, пише венгерский ELLE.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.





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