Ночной перекус без риска: как ужинать и не набрать вес? Вот секретный рецепт похудения

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Екатерина Стрельникова, врач спортивной медицины, диетолог и эксперт фитнес-клубов XFIT, рассказала, что натуральные и легкоусвояемые продукты можно есть на ночь без риска набора веса, если у вас нет хронических заболеваний. Главное — сбалансированность: белки, жиры и углеводы должны быть в каждом приеме пищи, включая ужин.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка ест ночью

Для тех, кто хочет похудеть, ужин должен быть низкокалорийным. Исключите сладости, белый рис, хлеб, высокоуглеродистые фрукты (банан, виноград, хурма, гранат) и сухофрукты. Отдайте предпочтение ненасыщенным жирам, особенно Омега-3 (рыба, авокадо, льняное масло).

Пример полезного ужина: омлет с овощами и авокадо. В нем есть легкоусвояемые белки, сложные углеводы и полезные жиры.

Время последнего приема пищи зависит от индивидуальных особенностей, но лучше ужинать за 1,5-2 часа до сна. Если у вас запланирована вечерняя тренировка, обязательно перекусите перед сном, чтобы обеспечить организм энергией для восстановления, пишет Газета.Ru.

"Если вечером у вас тренировка по плану, то после прием пищи необходим. Даже если промежуток от ужина до сна составит 30-40 минут — это гораздо лучше, чем лечь спать голодным", — добавила врач.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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