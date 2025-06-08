Откровение косметолога: почему обычный дневной крем с SPF 20 не защитит вашу кожу от солнца

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Юлия Галлямова, врач-дерматолог, трихолог и доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии, в разговоре с Pravda.Ru ответила на вопрос о разнице между специальным солнцезащитным кремом для лица и обычным увлажняющим кремом с дополнительной защитой от солнца.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина крупным планом позирует в шляпе

Она отметила, что солнцезащитный крем должен содержать специальные вещества, такие как оксид цинка и другие физические фильтры, а также современные химические фильтры.

"Обычные увлажняющие кремы, в свою очередь, направлены на сохранение увлажнения кожи и содержат антиоксиданты, но не имеют физических фильтров. Поэтому они легче и полностью впитываются, но концентрация защитных компонентов в них ниже", — пояснила Галлямова.

Юлия также подчеркнула, что в тёплое время года недостаточно использовать обычный крем с солнцезащитой 20-25.

"Как правило, дневные кремы содержат 20+. Я считаю, на данный момент они вообще бесполезны, даже не сейчас, а в любое время года, потому что 20 — это ни о чем, то есть 20 можно и не использовать, а вот 30 и 50 — да, это принципиально", — сказала Галлямова.

Для эффективной защиты от солнца необходим специализированный солнцезащитный крем с более высоким уровнем защиты (30 и выше), подчеркнула косметолог.

Она также напомнила, что индекс ультрафиолета, который можно посмотреть в телефоне, в настоящее время всегда больше трёх, поэтому использование солнцезащитного крема в тёплое время года обязательно.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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