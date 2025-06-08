Руки не те? Маникюр сдастся первым — если забыть об этом простом шаге

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ничто так не расстраивает, как облупленный лак через пару дней после салона. Оказывается, даже самый дорогой гель-лак не спасёт, если игнорировать базовые правила ухода.

Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр розовый

1. Масло — каждый день, без исключений

Лучшее, что можно сделать для маникюра — начать пользоваться маслом для кутикулы. Не раз в неделю, не "по настроению", а каждый день. Оно:

удерживает влагу в ногтях и кутикуле,

предотвращает появление заусенцев и трещин,

делает ногти гибкими и прочными, а значит — устойчивыми к сколам.

Полезный трюк: поставить тюбики с маслом везде — на прикроватную тумбу, в сумку, на рабочий стол. Чем ближе средство — тем выше шанс его использовать.

2. Руки требуют крема не меньше, чем лицо

Сухая кожа буквально вытягивает влагу из кутикулы. Это делает её уязвимой, приводит к микроповреждениям и, как следствие, к потере покрытия. Идеальный минимум — крем дважды в день, особенно после мытья рук.

Летом стоит выбирать легкие текстуры, а зимой — насыщенные, с маслами и восками. На морозе увлажняющие компоненты могут только навредить, если кристаллизуются на коже.

3. Домашние дела — только в перчатках

Гель-лак не броня. Моющие средства, горячая вода и механическое воздействие быстро разрушают его. Перчатки — не каприз, а жизненная необходимость. Даже при быстрой стирке или "пару тарелок сполоснуть".

4. Никаких ногтей вместо инструментов

Открытие крышки банки или отклеивание наклейки ногтем = прямой путь к сколу. Ногти — не ножи, не пилки и не отвёртки. Одно движение может стоить целого маникюра.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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