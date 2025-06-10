Никаких бигуди: прическа с объёмом на 2 дня — за счёт одного трюка перед сном

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Объём на корнях исчезает быстрее, чем вы выходите из дома? Вы сушите волосы с круглой щёткой, тратите время, а в итоге — гладкая прическа без намёка на пышность. Виноват не фен, а направление воздуха.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

Когда струя направлена сверху вниз, она прижимает волосы к коже головы, убивая весь эффект. Что делать? Перевернуться — буквально! Мыть голову, наклонившись вперёд, а затем сушить, направляя фен снизу вверх. Так корни приподнимаются и сохраняют объём надолго.

Пять ошибок, из-за которых волосы становятся плоскими и ломкими

Расчёсывание сразу после душа.

Мокрые волосы уязвимы: волокна растягиваются и рвутся. Лучше аккуратно промокнуть локоны микрофибровым полотенцем и нанести несмываемый уход — только на кончики. Неправильное нанесение стайлинга.

Муссы и пенки отлично работают, но только у корней. Если нанести по всей длине, волосы утяжелятся и о пышности можно забыть. Частое мытьё головы.

Это лишает волосы их природной защиты — себума. Вместо ежедневных водных процедур можно использовать домашний сухой шампунь:

для тёмных волос — смесь кукурузного крахмала с какао,

для светлых — с молотым розмарином.

Наносить лучше кистью — прямо на корни.

Неправильная подготовка ко сну.

Чтобы сохранить объём до утра, делается мягкий хвост на макушке. Используется только шелковая резинка. Утром — распустить и немного взбить пальцами.

Уже через неделю таких привычек волосы начнут вести себя иначе: будут держать форму, не ломаться и перестанут "падать" через час после укладки. А главное — без лишней химии и дорогих средств.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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