Никаких бигуди: прическа с объёмом на 2 дня — за счёт одного трюка перед сном

Объём на корнях исчезает быстрее, чем вы выходите из дома? Вы сушите волосы с круглой щёткой, тратите время, а в итоге — гладкая прическа без намёка на пышность. Виноват не фен, а направление воздуха.
Когда струя направлена сверху вниз, она прижимает волосы к коже головы, убивая весь эффект. Что делать? Перевернуться — буквально! Мыть голову, наклонившись вперёд, а затем сушить, направляя фен снизу вверх. Так корни приподнимаются и сохраняют объём надолго.
Расчёсывание сразу после душа.
Мокрые волосы уязвимы: волокна растягиваются и рвутся. Лучше аккуратно промокнуть локоны микрофибровым полотенцем и нанести несмываемый уход — только на кончики.
Неправильное нанесение стайлинга.
Муссы и пенки отлично работают, но только у корней. Если нанести по всей длине, волосы утяжелятся и о пышности можно забыть.
Частое мытьё головы.
Это лишает волосы их природной защиты — себума. Вместо ежедневных водных процедур можно использовать домашний сухой шампунь:
для тёмных волос — смесь кукурузного крахмала с какао,
для светлых — с молотым розмарином.
Наносить лучше кистью — прямо на корни.
Неправильная подготовка ко сну.
Чтобы сохранить объём до утра, делается мягкий хвост на макушке. Используется только шелковая резинка. Утром — распустить и немного взбить пальцами.
Уже через неделю таких привычек волосы начнут вести себя иначе: будут держать форму, не ломаться и перестанут "падать" через час после укладки. А главное — без лишней химии и дорогих средств.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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