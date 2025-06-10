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Лицо стареет первым: как остановить этот процесс и вернуть коже сияние

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Гладкая, сияющая кожа — словно билет в мир молодости. И пусть время не остановить, сохранить ухоженное лицо — вполне реальная задача, особенно если действовать не вслепую.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Почему кожа так быстро сдает позиции? Всё просто: с возрастом она теряет влагу, а коллагена становится всё меньше. В итоге — тусклый цвет, шелушения и морщинки. Но если взять за правило несколько простых шагов, можно буквально повернуть часы вспять.

Увлажнение — как дыхание для кожи

После 30 лет это уже не рекомендация, а необходимость. Кожа теряет влагу быстрее, а значит, нуждается в поддержке.

  • Жирной коже подойдут лёгкие эмульсии и сыворотки.
  • Сухой — более насыщенные кремы с удерживающими влагу компонентами.

Выбор текстуры — ключевой момент: средство должно подходить именно вашему типу кожи.

Пилинг — обновление без агрессии

Отшелушивание помогает коже обновляться, но важно не перестараться.
Грубые скрабы с абразивами могут оставить микротравмы и ускорить старение. Лучше отдать предпочтение мягким пилингам — таким, после которых не придётся прятаться дома с шелушащимся лицом.

Ретинол — звезда антивозраста

Если возраст перевалил за 35, стоит подружиться с ретинолом.
Эта форма витамина A ускоряет клеточное обновление, помогает бороться с пигментацией, выравнивает рельеф кожи и делает её визуально более плотной и упругой.
Бонус: ретинол действует как мягкий эксфолиант, но без эффекта "сожжённого" лица.

Уход за кожей — это не борьба с возрастом, а способ чувствовать себя лучше в любом возрасте. Главное — нежность, регулярность и внимание к себе.

Уточнения

Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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