Лицо стареет первым: как остановить этот процесс и вернуть коже сияние

Гладкая, сияющая кожа — словно билет в мир молодости. И пусть время не остановить, сохранить ухоженное лицо — вполне реальная задача, особенно если действовать не вслепую.
Почему кожа так быстро сдает позиции? Всё просто: с возрастом она теряет влагу, а коллагена становится всё меньше. В итоге — тусклый цвет, шелушения и морщинки. Но если взять за правило несколько простых шагов, можно буквально повернуть часы вспять.
После 30 лет это уже не рекомендация, а необходимость. Кожа теряет влагу быстрее, а значит, нуждается в поддержке.
Выбор текстуры — ключевой момент: средство должно подходить именно вашему типу кожи.
Отшелушивание помогает коже обновляться, но важно не перестараться.
Грубые скрабы с абразивами могут оставить микротравмы и ускорить старение. Лучше отдать предпочтение мягким пилингам — таким, после которых не придётся прятаться дома с шелушащимся лицом.
Если возраст перевалил за 35, стоит подружиться с ретинолом.
Эта форма витамина A ускоряет клеточное обновление, помогает бороться с пигментацией, выравнивает рельеф кожи и делает её визуально более плотной и упругой.
Бонус: ретинол действует как мягкий эксфолиант, но без эффекта "сожжённого" лица.
Уход за кожей — это не борьба с возрастом, а способ чувствовать себя лучше в любом возрасте. Главное — нежность, регулярность и внимание к себе.
Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!