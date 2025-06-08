Белые брюки рушат иллюзии: одна складка — и ноги исчезли

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — сезон белого. Он освежает, придаёт образу лёгкость и праздничность. Особенно популярны в это время белые брюки — они есть на витринах любого ТЦ и маркетплейса. Но, несмотря на кажущуюся универсальность, именно светлые модели могут сыграть с образом злую шутку.

Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar Брюки

Главная опасность — белый цвет визуально добавляет объём. Поэтому перед покупкой стоит не на картинки смотреть, а внимательно оценить крой и ткань с учётом особенностей фигуры.

Что не стоит покупать

Модели из тонкой, прозрачной ткани — табу. Такой материал предательски подчёркивает все несовершенства: от складочек до неровностей кожи. Идеальные белые брюки должны быть из плотной, хорошо держащей форму ткани.

Ищем идеальную посадку

Завышенная талия — почти всегда беспроигрышный вариант. Особенно для тех, у кого грушевидная фигура. Такая посадка зрительно вытягивает ноги и подчёркивает талию.

"Завышенная талия всегда выигрышно смотрится и подчеркивает силуэт, вытягивает ноги", — подчёркивает Анна Савельева.

Оттенок белого тоже имеет значение

Кипельно белый цвет — не всегда лучший выбор. Он подчёркивает контрасты и делает образ жёстким. Более мягкие оттенки вроде сливочного, кремового или светло-бежевого выглядят благороднее и актуальнее.

"Я бы предложила кремовые оттенки, бежевые. Они более актуальны", — советует Анна.

Крой имеет значение

Узкие светлые брюки редко идут возрастным женщинам. Лучше выбирать прямые или слегка расширенные модели с высокой посадкой и широким поясом. Они не только "вытянут" ноги, но и помогут создать гармоничный силуэт.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.



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