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Ароматный взрыв без флакона: простая техника с вау-эффектом

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Стремление приятно пахнуть — не просто прихоть, а почти маленькая одержимость. Желание, чтобы шлейф аромата оставался после ухода, появилось ещё в школьные годы, особенно после занятий спортом. С тех пор многое изменилось, кроме одного — стремления к тонкому, запоминающемуся запаху, который вызывает комплименты каждый день. И дело вовсе не в дорогих духах, а в одной простой технике.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Речь идёт о наслоении ароматов — когда каждый шаг ухода становится частью одной общей симфонии запахов. Всё начинается ещё в ванной: гель для душа, скраб, крем, потом духи, туман — каждый элемент усиливает предыдущий.

Никаких жёстких правил. Сегодня — лёгкий цветочный шлейф, завтра — гурманская ваниль с каплей цитруса. Всё зависит от настроения, времени года или даже планов на день. Иногда выбирается всего один лосьон, дополняющий аромат. В другой раз — полноценный ритуал с маслами, скрабами, мистами и парфюмом.

Главное — последовательность. Сначала лёгкие текстуры, потом более насыщенные. Ароматы не накладываются в одно место, а распределяются по телу: запястья, шея, волосы. Так они раскрываются мягче и дольше держатся. Необязательно пользоваться линейкой с одним запахом — интереснее, когда ноты переплетаются.

Настроение, стиль, сезон — всё может стать вдохновением для создания собственного аромата. И в этом нет ошибок. Только удовольствие и маленькая магия, доступная каждому.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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