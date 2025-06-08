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Секрет блеска после моря: обычная бутылка решает проблему за 3 минуты

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Когда жара достигает пика, хочется не просто пить минералку, а буквально облиться ею с головы до пят. Оказывается, газированная минеральная вода способна не только освежить, но и заменить дорогостоящий уход за волосами — особенно в летнем отпуске.

Девушка в розовом
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в розовом

Эффект не хуже термальной воды

Минералка — не просто напиток, а настоящий летний бьюти-лайфхак. Она не уступает по свойствам термальной воде, а местами даже выигрывает. Всё дело в углекислом газе: он придаёт воде пузырьки и одновременно очищает кожу и волосы. Особенно это важно после солёного моря или хлорированного бассейна — когда хочется смыть весь этот "пляжный коктейль" с головы.

Как использовать газировку с пользой для волос

Чтобы вернуть волосам свежесть и лёгкость после купания, достаточно просто ополоснуть их газированной минеральной водой. Один литр — и пряди уже блестят. Шампунь после этого можно отложить на день-два, а вот бальзам — самое время нанести сразу. Он поможет закрепить эффект и смягчит волосы.

Зачем это нужно

В обычной воде из-под крана часто содержатся примеси, которые не всегда полезны для кожи головы. А вот минеральная газировка мягко очищает, не нарушая баланс, и при этом избавляет от остатков соли, хлора и средств для укладки. Это особенно актуально в поездках, где нет времени на полноценный ритуал ухода.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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