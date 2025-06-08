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Руки, вода и 60 секунд тишины — и лицо начинает новую жизнь

1:47
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Может ли всего одна минута изменить вашу кожу? Да, если вы потратите её на правильное умывание. По мнению косметологов, правило 60 секунд — простой, но мощный приём, который делает кожу заметно чище, мягче и увлажнённее.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Суть метода

Смысл прост: мягким очищающим средством нужно массировать кожу в течение целой минуты, прежде чем смыть. Но всё начинается с выбора средства.

Жёсткие очищалки с агрессивными ПАВами могут удалить не только загрязнения, но и природную защиту кожи — гидролипидную плёнку. А с ней уйдёт и влага, и барьер против раздражения. Результат — сухость, стянутость, шелушение.

Почему именно минута

"Когда вы используете мягкое средство, ему нужно время, чтобы сработать. Быстро смывая, вы не даёте компонентам полностью растворить макияж, жир и загрязнения", — объясняют специалисты.

Очищение — это не гонка. Равномерно распределите средство на влажных ладонях, добавьте немного воды, вспеньте. А затем — круговыми движениями массируйте лицо 60 секунд. Не бойтесь добавить ещё воды в процессе.

Смывайте тёплой водой и промокните кожу мягким полотенцем. Всё - кожа подготовлена к следующим этапам ухода.

Минутка только для себя

Эти 60 секунд — не только для кожи. Это маленькая пауза в потоке дня, возможность побыть с собой, сделать что-то осознанное. Некоторые даже сочетают умывание с дыхательными практиками или упражнениями Кегеля.

Иногда не нужен новый крем — достаточно внимания к тем, что у вас уже есть.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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