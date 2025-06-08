Масло, кислота и немного ультрафиолета — рецепт неожиданного кошмара

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Мы привыкли думать, что солнцезащитный крем — главное средство от УФ-излучения. Но даже при регулярном использовании SPF некоторые активные вещества в косметике могут свести его эффект на нет.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Солнце необходимо — оно помогает организму вырабатывать витамин D. Но вместе с этим запускает фотостарение, вызывает пигментацию, раздражения и повышает риск рака кожи. И если не учитывать состав средств, которыми вы пользуетесь, можно усугубить проблему.

Кислоты: AHA и BHA

Они встречаются практически в каждом втором уходовом продукте: гликолевая, молочная, салициловая кислоты — знакомые названия? Эти ингредиенты отшелушивают, выравнивают тон, уменьшают воспаления. Но вместе с тем делают кожу уязвимой.

После использования кислот кожа теряет часть защитного слоя, становится чувствительной к свету. А значит — выше риск ожога, раздражения, покраснений.

Ретиноиды: не только польза

Ретинол и его производные — один из самых мощных антивозрастных ингредиентов. Он ускоряет обновление клеток, борется с морщинами и акне. Но у ретиноидов есть побочный эффект — они истончают роговой слой кожи.

"Если вы не готовы отказываться от ретиноидов летом, наносите их только на ночь, обязательно сочетая с увлажнением и днём — с надёжной защитой от солнца", — советует специалист.

Эфирные масла: аромат с подвохом

Масла цитрусовых — грейпфрута, лайма, бергамота — способны вызывать фотодерматит. Под солнцем они могут спровоцировать ожог, пигментные пятна, волдыри.

Особенно опасны они в сыворотках, лосьонах и кремах без SPF. Утром наносите только безопасные масла, а все ароматические ритуалы — оставьте на вечер.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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