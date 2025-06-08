Красивая укладка с секретом: что остаётся на коже после модного средства

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухой шампунь — палочка-выручалочка, когда времени на полноценное мытьё головы нет. Пара пшиков, и прическа снова выглядит опрятно. Но за удобство можно расплатиться здоровьем кожи головы.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка укладывает волосы

Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова объясняет: сухие шампуни не очищают кожу, а лишь временно маскируют жирность, впитывая кожный себум и влагу. При частом использовании это создаёт настоящий коктейль из загрязнений, пыли, жира и остатков продукта.

"Несмываемые сухие шампуни не удаляют загрязнения. Они оседают на коже, забивают поры и могут стать пусковым механизмом для развития бактериальных, вирусных и грибковых инфекций", — предупреждает Юлия.

Особенно опасны такие шампуни при ежедневном или слишком частом применении. Остатки пудровой текстуры оседают на коже головы, блокируют доступ кислорода, нарушают микрофлору. Результат — воспаления, гнойнички, шелушение и даже выпадение волос.

"Сухие шампуни допустимо использовать не чаще одного раза в одну-две недели — и только в экстренных ситуациях", — подчёркивает врач.

Если волосы нуждаются в освежении, а времени на полноценный уход нет, стоит хотя бы тщательно вычесывать сухой шампунь после нанесения и не наносить его у корней слишком близко к коже.

Здоровая кожа головы — залог густых и сильных волос. И даже модная баночка с ароматной пудрой не стоит риска заразиться грибком.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.



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