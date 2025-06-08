Кефир, рис и ягоды — троица, после которой вес уходит… не один

Иногда случается: завтра важное событие, а любимое платье вдруг "село". В такие моменты хочется сбросить пару килограммов за считанные дни. Экспресс-диеты в этом смысле — как кнопка "срочно перезагрузить", но у каждой есть подводные камни.
"Такие методы не стоит превращать в привычку. Они не про здоровье, а про краткосрочный эффект. Использовать их нужно редко и с пониманием цели", — подчёркивает нутрициолог Елизавета Девяткова.
Один-два дня — только свежие овощи и фрукты. В салатах, смузи, супах. Разрешены специи, немного масла, лимон, травяной чай.
"Это не голодовка. Есть витамины, клетчатка и вода. Лишняя жидкость уходит, лицо свежеет. Но белков и жиров почти нет — а значит, при длительном применении теряются мышцы, а не жир. А ещё возможен сильный откат с неконтролируемым аппетитом", — говорит специалист.
На 2 дня — до 1,5 л кефира и 200-300 г ягод. Можно добавлять корицу, мёд, делать коктейли. Это сочетание очищает, насыщает пробиотиками и антиоксидантами.
Но важно знать: при лактазной недостаточности кефир вызовет вздутие и спазмы. Противопоказан он и при гастрите с высокой кислотностью, панкреатите, язвах.
"Да, эффект быстрый, но питательных веществ мало. Больше двух дней — и микрофлора страдает, обмен веществ замедляется", — поясняет нутрициолог.
В течение 1-3 дней — только отварной бурый рис, без соли, но с лимоном, зеленью. Такой режим выводит лишнюю воду, снимает отёки, действует как мягкий сорбент.
Проблема — почти полное отсутствие белка и микроэлементов. "Дольше пары дней — и вы получите головокружение, упадок сил, торможение ЖКТ", — предупреждает эксперт.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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