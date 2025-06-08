Желудок на отдыхе, мозг в эйфории: кефирный день, о котором не расскажут на ТВ

Если слово "диета" наводит тоску, но хочется разгрузить организм без вреда — на помощь приходит кефир. Один день на этом простом продукте может дать удивительные результаты, но важно знать, как это работает и кому подходит.
Кефир — это не просто напиток из детства. Его создают кефирные грибки — симбиотическая смесь полезных бактерий и дрожжей. Именно они превращают обычное молоко в продукт, способный:
"Ферментированные лактобактерии содержат соединения, участвующие в антиоксидантной защите, такие как селеноцистеин и метиселеноцистеин", — объясняет нутрициолог Наталья Фарисеева.
Один день на кефире помогает организму отдохнуть. ЖКТ не переваривает тяжёлую пищу, уходит лишняя жидкость, а чувство голода почти не возникает — напиток сытный.
"Кефирная разгрузка может улучшить микрофлору и самочувствие, поднять настроение", — говорит специалист.
Да. Кефирный день не подойдёт при:
Чтобы не навредить организму:
Иногда достаточно одного простого продукта, чтобы почувствовать себя лучше — но не для всех и не в любом случае.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
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