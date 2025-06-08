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Желудок на отдыхе, мозг в эйфории: кефирный день, о котором не расскажут на ТВ

1:52
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Если слово "диета" наводит тоску, но хочется разгрузить организм без вреда — на помощь приходит кефир. Один день на этом простом продукте может дать удивительные результаты, но важно знать, как это работает и кому подходит.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Чем кефир так хорош

Кефир — это не просто напиток из детства. Его создают кефирные грибки — симбиотическая смесь полезных бактерий и дрожжей. Именно они превращают обычное молоко в продукт, способный:

  • нормализовать микрофлору кишечника;
  • укрепить иммунитет;
  • подавлять патогенные бактерии;
  • действовать как мягкий антиоксидант.

"Ферментированные лактобактерии содержат соединения, участвующие в антиоксидантной защите, такие как селеноцистеин и метиселеноцистеин", — объясняет нутрициолог Наталья Фарисеева.

Что происходит в разгрузочный день

Один день на кефире помогает организму отдохнуть. ЖКТ не переваривает тяжёлую пищу, уходит лишняя жидкость, а чувство голода почти не возникает — напиток сытный.

"Кефирная разгрузка может улучшить микрофлору и самочувствие, поднять настроение", — говорит специалист.

Есть ли противопоказания

Да. Кефирный день не подойдёт при:

  • гастрите с повышенной кислотностью,
  • язве, панкреатите,
  • аллергии на молочные белки.

Чтобы не навредить организму:

  • выбирайте натуральный кефир без сахара и добавок;
  • не пейте его холодным — слегка подогрейте;
  • не превышайте 1 литр в день;
  • добавьте зелень, специи (имбирь, корицу, куркуму);
  • соблюдайте водный режим — тёплая вода и травяные чаи обязательны.

Иногда достаточно одного простого продукта, чтобы почувствовать себя лучше — но не для всех и не в любом случае.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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