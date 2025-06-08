Губы, как после поцелуя вишни: один оттенок, который творит чудеса

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Даже если за окном дождь и пасмурно, никто не мешает вам устроить себе лето — хотя бы в зеркале. Женщины знают: хорошее настроение иногда начинается с яркой помады. Красивый наряд, лёгкий аромат — и финальный акцент на губах. Именно этот штрих делает образ живым, чувственным и актуальным.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Лето зовёт — нюд меняется

Нюдовая гамма никуда не исчезает, но в новом сезоне она становится… вкуснее.

"Нюд этим летом будет с ягодным настроением!" — уверяет стилист по макияжу Алёна Сидорова.

Вместо классического "телесного" — клубника, малина, смородина. Ягодный нюд смотрится естественно, но при этом сочнее, соблазнительнее. Идеальный компромисс для тех, кто не готов к ярким экспериментам, но хочет обновить образ.

Вишня, малина и винный шик

Оттенки спелых ягод — горячий тренд. Они могут быть ближе к бордо, сливе, вишне. Но тут важно учитывать тон кожи: холодная основа подчеркнёт благородство оттенка, а вот желтоватый тональный — испортит эффект. Главный секрет — ровный, светлый тон лица и никаких компромиссов с базой.

Красная классика — снова на пьедестале

Этот цвет — как маленькое чёрное платье. Вневременной, уверенный, сексуальный. Особенно в холодном подтоне: он делает зубы белее, а улыбку — выразительнее. Никаких жёлтых подтонов, только яркость и стиль.

Розовый — нежно, но с характером

Если красный — для выхода, то розовый — для игривости и лёгкости. Однако нанесение требует аккуратности. Лайфхак: немного красного в центр губ, затем растушевка кисточкой или пальцем — и макияж готов даже "в полевых условиях".

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.



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