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Подтянула лицо — расплылась душа: когда красота выходит боком

2:01
Моя семья » Красота и стиль

С каждым годом кожа теряет упругость: морщины становятся заметнее, овал лица расплывается. Раньше казалось, что вернуть молодость можно только с помощью пластики. Сегодня же всё чаще говорят о нитевом лифтинге — менее травматичной альтернативе. Но действительно ли это "волшебная палочка"?

Косметолог
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косметолог

Косметолог Наталья Ратникова уверена: подход к этой процедуре должен быть крайне осознанным. Она прямо заявляет:

"Честно? Чтобы я начала активно работать с нитями — не знаю, что должно случиться. Я слишком хорошо знаю, с какими осложнениями потом к нам приходят пациенты…"

Что такое нитевой лифтинг

Процедура считается малоинвазивной: через проколы в кожу вводят специальные нити, которые подтягивают ткани и стимулируют выработку коллагена. Получается своеобразный каркас, поддерживающий лицо изнутри.

Существует несколько типов нитей:

  • Рассасывающиеся — из безопасных биоматериалов. Постепенно исчезают, оставляя после себя эффект за счёт стимулированного коллагена. Держатся 6-24 месяца.
  • Нерассасывающиеся — обычно из полипропилена. Да, они дают более долгий результат, но требуют внимательного контроля.

Кому подойдёт эта процедура

Нитевой лифтинг рекомендуют при первых признаках возрастных изменений:

  • опущение щёк, бровей, уголков губ;
  • неглубокие морщины;
  • потеря чёткого контура лица;
  • дряблость кожи шеи.

Также это вариант для тех, кто хочет видимого эффекта, но не готов ложиться под скальпель.

Плюсы и минусы

Среди преимуществ:

  • отсутствие разрезов;
  • быстрый результат;
  • минимальная реабилитация;
  • натуральный вид — без "перетянутого" лица.

Но обратная сторона — риски. Именно они становятся причиной, по которой даже опытные косметологи, как Наталья Ратникова, отказываются от нитей.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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