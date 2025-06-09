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Как скрыть полные руки летом — и при этом не париться от жары

Моя семья » Красота и стиль

Не успела подтянуть форму к лету? Не страшно. Одежда умеет творить чудеса — особенно, если знать, какие фасоны работают на тебя. Большие руки, широкий верх, округлые плечи — всё это можно визуально смягчить и даже полностью скрыть. Главное — правильный крой, лёгкий акцент и чуть-чуть хитрости. Делимся самыми удобными и стильными вариантами!

Девушка в розовом
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в розовом

1. Льняная рубашка и многослойность по-летнему

Лёгкая рубашка из льна — идеальный способ скрыть руки и животик без лишнего перегрева. Надень её на топ или майку с бретелями и дополни льняными брюками или шортами. Воздух свободно циркулирует, а фигура выглядит стройнее. Это не просто удобно — это летняя классика!

2. V-образный вырез делает чудеса

Он визуально удлиняет шею, сужает плечи и отвлекает от полноты рук. Особенно если дополнить образ брюками с высокой талией — получишь эффект стройности и роста в одном комплекте. И да, грудь в таком вырезе тоже смотрится выигрышно.

3. Блейзер без застёжки и на голое тело

Для прохладных вечеров держи под рукой свободный жакет. Он визуально "размывает" контуры плеч и рук, создавая стильную вертикаль. Носи его прямо на тело — получится актуальный, смелый образ без лишнего слоя.

4. Открытые плечи — красиво и стратегично

Спущенные рукава прячут верхнюю часть руки и делают акцент на изящной линии плеч. Это женственно и визуально легче, чем кажется. Единственное — такой фасон может подчёркивать ширину плеч, так что стоит примерить и посмотреть, подходит ли именно тебе.

5. Акцент на декольте — работающий лайфхак

Правильный вырез способен отвлечь внимание от рук. Овальный — делает акцент на груди, а прямоугольный чётко структурирует верхнюю часть силуэта. И не обязательно выбирать что-то слишком открытое — даже небольшой вырез работает.

6. Футболки с рукавом до локтя

Когда лонгсливы летом — не вариант, выбирай футболки с удлинённым рукавом. Они закрывают нужную зону, не утяжеляют образ и прекрасно сочетаются с джинсами, юбками и шортами. Запасись парочкой в разных цветах — универсальный вариант на каждый день.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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