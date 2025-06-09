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Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Каждый сезон как по расписанию — снова ностальгия по 90-м. И снова — мы воркуем над старым фото с Гвинет или Джулией и думаем: а ведь классно же было! Стиль той эпохи сочетал в себе всё: небрежность и шику, свободу и структуру. И именно поэтому сегодня он снова на пике. Что стоит повторить? Да почти всё - кроме, разве что, сетчатых сапог.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Мужской костюм + леопардовая сумка

Оверсайз-волна идёт на спад, а вот маскулинные костюмы остались с нами надолго. Брюки с прямой стрелкой, пиджак с плеча — уже стиль. А теперь добавь к этому образу мини-сумку в леопарде (да, снова в моде) — и ты в топе весенних трендов.

Завышенная талия и локоны в стиле Голливуда

Высокая посадка — это вечное. Особенно если добавить ремень и укладку с глянцевыми завитками, как в старом кино. Образ сразу становится "тем самым", отсылая прямиком к красной дорожке конца прошлого века.

Рубашка + юбка миди: комбо для ленивых и стильных

Готовые комплекты — находка. Надел — и уже шик. Рубашка в тон юбке — чистый холст, на который можно "дорисовать" всё что угодно: украшения, слои, босоножки на платформе. А можно и ничего не добавлять. Всё уже работает.

Трикотажное платье-рубашка

Забудь о хлопке. Лето-2025 — это мягкие, струящиеся модели в пол, которые ты надеваешь с мюлями, корзинкой и щепоткой равнодушной грации. Идеально — будто в отпуске даже в городе.

Джинсовый комбинезон и укороченные футболки

Baby t-shirt + свободный комбинезон — пара, которая выглядит как будто вырвалась из фильма про ферму в 1996 году. Но работает и в мегаполисе. Добавь солнцезащитные очки, и ты уже героиня модной хроники.

Платье-колонна

Макси в обтяжку вернулись — чуть более спокойные, чем их вирусные Skims-предки. Это не обтягивающий трикотаж с эффектом компрессии, а расслабленные, но подчёркивающие фигуру платья. Носим, любим, повторяем.

Классические брюки + свитшот

Когда офисные штаны встречаются с расслабленным верхом — рождается athleisure по-нашему. Добавь ветровку, повязанную на поясе, и вуаля — ты снова в 1998, только со вкусом 2025 года.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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