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Эти блески вернулись! Губы как сладкая вата – главный тренд лета 2025

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Мы все помним, как двадцать лет назад мода и красота были другими. Тогда в тренде были ледяные голубые и лавандовые тени, а губы украшали мерцающие, светло-розовые блески. Эти оттенки медленно, но уверенно возвращаются в нашу жизнь.

Девушка в розовом
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в розовом

Сейчас мы любим тонированные бальзамы, сочные румяна и зеленую тушь. Но летом 2025 года мы вновь обратим внимание на блеск для губ, напоминающий сладкую вату. Этот тренд уже завоевал сердца многих и обещает стать главным акцентом летнего сезона. пишет marianne.cz.

Губы как сладкая вата: ностальгия и современность

Может быть, это влияние фильма "Дрянные девчонки" 2004 года, а может быть, просто наше желание вернуться к сияющим губам. Актриса Аманда Сейфрид, сыгравшая одну из второстепенных ролей в фильме, недавно напомнила о нем в интервью для Who What Wear. Она упомянула блеск для губ из линейки Juicy Tubes, которым пользовалась во время съемок. Этот блеск стал символом ее образа и навсегда ассоциируется с фильмом.

Светло-розовые блески — это must-have для лета. Они добавляют свежести и сияния, оживляя весь макияж. С приближением теплых дней эти оттенки становятся особенно популярными.

Разнообразие выбора

Хотя Аманда Сейфрид упомянула конкретные блески, другие косметические бренды также предлагают множество вариантов. Рынок предлагает блески разной текстуры: от блестящих до перламутровых и едва заметных. Это позволяет выбрать продукт, который идеально подойдет именно вам.

Вот пять примеров сияющих розовых блесков для губ, которые помогут вам создать идеальный летний образ:

  1. YSL Beauty Glossy Stain in Rose - универсальный блеск с легкой текстурой, который придает губам нежный оттенок и сияние.
  2. MAC Lipglass in Ruby Woo — яркий розовый блеск с насыщенным цветом и блеском, который станет отличным дополнением к вашему макияжу.
  3. Charlotte Tilbury Lipstick in Pillow Talk — кремовый блеск с розовым подтоном, который выглядит естественно и подчеркивает естественную красоту губ.
  4. Dior Addict Lip Glow in Pink Passion - блеск с ухаживающим эффектом, который увлажняет губы и придает им нежный розовый оттенок.
  5. NARS Cream Lip Gloss in Orgasm - сияющий блеск с розовым оттенком, который легко наносится и долго держится на губах.

Уточнения

Блеск для губ (калька из англ. lip gloss) — косметический продукт, придающий губам блеск и едва различимый цвет.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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