Эти блески вернулись! Губы как сладкая вата – главный тренд лета 2025

Мы все помним, как двадцать лет назад мода и красота были другими. Тогда в тренде были ледяные голубые и лавандовые тени, а губы украшали мерцающие, светло-розовые блески. Эти оттенки медленно, но уверенно возвращаются в нашу жизнь.
Сейчас мы любим тонированные бальзамы, сочные румяна и зеленую тушь. Но летом 2025 года мы вновь обратим внимание на блеск для губ, напоминающий сладкую вату. Этот тренд уже завоевал сердца многих и обещает стать главным акцентом летнего сезона. пишет marianne.cz.
Губы как сладкая вата: ностальгия и современность
Может быть, это влияние фильма "Дрянные девчонки" 2004 года, а может быть, просто наше желание вернуться к сияющим губам. Актриса Аманда Сейфрид, сыгравшая одну из второстепенных ролей в фильме, недавно напомнила о нем в интервью для Who What Wear. Она упомянула блеск для губ из линейки Juicy Tubes, которым пользовалась во время съемок. Этот блеск стал символом ее образа и навсегда ассоциируется с фильмом.
Светло-розовые блески — это must-have для лета. Они добавляют свежести и сияния, оживляя весь макияж. С приближением теплых дней эти оттенки становятся особенно популярными.
Разнообразие выбора
Хотя Аманда Сейфрид упомянула конкретные блески, другие косметические бренды также предлагают множество вариантов. Рынок предлагает блески разной текстуры: от блестящих до перламутровых и едва заметных. Это позволяет выбрать продукт, который идеально подойдет именно вам.
Вот пять примеров сияющих розовых блесков для губ, которые помогут вам создать идеальный летний образ:
Блеск для губ (калька из англ. lip gloss) — косметический продукт, придающий губам блеск и едва различимый цвет.
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