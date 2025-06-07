Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массаж против деменции: эксперимент дал обнадёживающие результаты
Конец эры микроволновки? Этот прибор готовит лучше и не сушит еду
Банановое чудо в квартире: откройте тайны экзотического роста без забот
Эфирные масла — враг вашего здоровья: как маскировка запахов может вызвать хронические болезни
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Хруст без масла: баклажаны, которые станут вашей летней слабостью
Ответ на пошлины Трампа: Китай тормозит мировой автопром
Неэстетичные пигментные пятна: 5 неожиданных методов избавиться от них навсегда
Гастрономический шик СССР: пельмени, шпроты и сервировка по ГОСТу

Утренний ритуал, который пугает морщины и отеки больше, чем зеркало

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Когда времени на косметолога нет, а выглядеть хочется бодро и ухоженно — выручают простые приёмы самомассажа. Без гаджетов, в пижаме и даже с чашкой кофе в руке.

Девушка делает массаж лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает массаж лица

Ложка против отёков

Сначала — самый быстрый способ вернуть лицу свежесть. Положите пару чайных ложек в морозилку, а потом проведите ими по скулам, под глазами и вниз по шее.

"Холодный металл отлично снимает отеки и стимулирует лимфодренаж. Делайте это по утрам, особенно если накануне вы баловали себя селедочкой с маринованными огурцами или не выспались", — советует косметолог Ирина Созинова.

Язык против второго подбородка

Да-да, гимнастика для языка — не шутка. Прижмите его к небу, вытяните подбородок вперёд и вверх, зафиксируйтесь на 5 секунд. Повторите 10 раз. Эта техника укрепляет мышцы шеи и визуально подтягивает овал лица.

Щипки от мимических морщин

Пальцами слегка пройдитесь по лбу — от центра к вискам, затем вдоль бровей. Главное — не растягивать кожу, а аккуратно "отщипывать" её от мышц. Это расслабляет зажимы и помогает разгладить морщинки.

"Китайская восьмёрка" для глаз

Подушечками безымянных пальцев нарисуйте восьмёрку вокруг глаз — от внутреннего уголка, вверх по брови, по косточке вниз и обратно. Эта техника снимает напряжение и утреннюю отёчность.

Пять простых движений — и лицо как будто стало свежее. Самомассаж не заменит процедуры, но вполне может стать утренним спасением или вечерним ритуалом для отдыха.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Экономика и бизнес
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10% Аудио 
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Правда ТВ
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном Аудио 
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Почему именно медлительность спасла ленивцев от вымирания
Утренний ритуал, который пугает морщины и отеки больше, чем зеркало
Как нельзя стирать постельное белье: 6 ошибок, которые портят ткань, цвет и вашу кожу
Ограничения на входящие переводы: как новые правила затронут клиентов банков
Волшебная добавка для кофе, которая помогает не только похудеть, но и ускоряет метаболизм
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Владимир Познер раскрыл правду о Патриарших прудах: на самом деле в этом районе нет ничего элитного
Шоколад и рыба в одном кусочке: откройте тайну уникального десерта из Петербурга
Я бы испортил шедевр: почему Кевин Смит отказался от режиссуры Умницы Уилла Хантинга
Муравьи из Европы добрались до Алтая — их не ждали, но они уже здесь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.