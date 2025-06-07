Утренний ритуал, который пугает морщины и отеки больше, чем зеркало

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда времени на косметолога нет, а выглядеть хочется бодро и ухоженно — выручают простые приёмы самомассажа. Без гаджетов, в пижаме и даже с чашкой кофе в руке.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает массаж лица

Ложка против отёков

Сначала — самый быстрый способ вернуть лицу свежесть. Положите пару чайных ложек в морозилку, а потом проведите ими по скулам, под глазами и вниз по шее.

"Холодный металл отлично снимает отеки и стимулирует лимфодренаж. Делайте это по утрам, особенно если накануне вы баловали себя селедочкой с маринованными огурцами или не выспались", — советует косметолог Ирина Созинова.

Язык против второго подбородка

Да-да, гимнастика для языка — не шутка. Прижмите его к небу, вытяните подбородок вперёд и вверх, зафиксируйтесь на 5 секунд. Повторите 10 раз. Эта техника укрепляет мышцы шеи и визуально подтягивает овал лица.

Щипки от мимических морщин

Пальцами слегка пройдитесь по лбу — от центра к вискам, затем вдоль бровей. Главное — не растягивать кожу, а аккуратно "отщипывать" её от мышц. Это расслабляет зажимы и помогает разгладить морщинки.

"Китайская восьмёрка" для глаз

Подушечками безымянных пальцев нарисуйте восьмёрку вокруг глаз — от внутреннего уголка, вверх по брови, по косточке вниз и обратно. Эта техника снимает напряжение и утреннюю отёчность.

Пять простых движений — и лицо как будто стало свежее. Самомассаж не заменит процедуры, но вполне может стать утренним спасением или вечерним ритуалом для отдыха.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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