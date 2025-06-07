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Три скраба, один аромат — и никакой химии, только нежность

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Нежность, гладкость и аромат — всё это можно подарить своей коже, не выходя из дома. Натуральные скрабы легко приготовить самостоятельно, и процесс этот почти медитативный. Понадобится всего несколько простых ингредиентов — и домашнее спа готово!

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Кофейное пробуждение

С утра варится кофе — день начинается правильно. А вот кофейную гущу выбрасывать не стоит. Из неё получается отличный скраб, который одновременно тонизирует кожу и придаёт ей гладкость.

Ингредиенты:

  • Кофейная гуща
  • 1 ч. ложка воды

Смешать до пастообразной консистенции и массировать кожу. Смывать лучше тёплой водой. Эффект — бодрящий аромат и гладкая, как после салона, кожа.

Ореховая роскошь с лепестками

Самые дорогие скрабы часто делают из ореховой скорлупы. Но зачем переплачивать, если можно создать свой собственный? А если добавить в смесь лепестки роз — это уже настоящий ритуал красоты.

Ингредиенты:

  • 100 г измельчённой скорлупы грецкого ореха
  • 2-3 сушёных бутона роз
  • 1 ст. ложка оливкового масла

Все перемешать и нанести на тело массажными движениями. Этот скраб не только удалит омертвевшие клетки, но и поможет бороться с отёками и целлюлитом.

Сахарное удовольствие

Простой, доступный и всегда работающий способ освежить кожу. Идеален для тех, кто не любит сложностей.

Ингредиенты:

  • 100 г сахара
  • 1 ст. ложка кокосового масла
  • (по желанию) несколько капель отдушки

Смешать до густой массы. Если нужен скраб для лица — просто добавьте сахар в гель для умывания. Скраб мягко отшелушит кожу и подарит ей сияние.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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