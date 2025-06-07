Гладкость без страха: простой шаг, который спасает от зуда и пятен

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Каждая женщина мечтает о коже без покраснений, зуда и врастающих волосков. Но часто после удаления волос вместо гладкости появляется дискомфорт. Проблема в неправильном выборе метода и отсутствии должного ухода.

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

1. Шугаринг: восточная классика

Удаление волос сахарной пастой — проверенный веками метод. Особенно популярен среди обладательниц чувствительной кожи. Волоски удаляются по направлению роста, что уменьшает риск врастаний и раздражений.

"Подходит для чувствительной кожи, меньше раздражает, волосы реже врастают. Но важно следить за составом пасты — некоторые могут содержать лимонную кислоту, которая сушит", — уточняет косметолог Ирина Головина.

2. Ваксинг: результат до 4 недель

Горячий или тёплый воск — эффективен для ног, рук и зоны бикини. Волосы удаляются с корнем, и кожа остаётся гладкой на 3-4 недели. Однако обладательницам чувствительной кожи стоит быть осторожными: возможны покраснения и дискомфорт.

3. Крем-депилятор: быстро, но не всем

Быстрый способ, который не требует навыков. Но в составе кремов — агрессивные компоненты. Такой метод не подойдёт для склонной к раздражению кожи. Волос удаляется поверхностно и быстро отрастает вновь.

4. Лазер и электроэпиляция: минимум волос — максимум вложений

Долговременное решение для тех, кто хочет забыть о лишней растительности. Эффект достигается за несколько процедур, но важно доверять только профессионалам.

"Подходят для тех, кто хочет минимизировать рост волос в долгосрочной перспективе. Важно делать процедуры у специалиста, чтобы избежать ожогов и пигментации", — отмечает косметолог.

5. Бритва: просто, но не идеально

Доступный и быстрый способ, но при этом — самый травмирующий. Частое бритьё на сухую кожу, тупые лезвия — и вот уже появляются раздражение, шелушение и вросшие волоски.

Подготовка — половина успеха
За день до процедуры рекомендуется скрабирование: оно избавит кожу от ороговевших клеток и снизит риск воспалений. Перед самой эпиляцией — никакого крема и только сухая, чистая кожа.

Уточнения

Эпиля́ция — искусственное удаление волос (от фр. épiler — удалять волосы) посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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