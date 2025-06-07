Ногти, которые говорят вместо слов: летний френч с настроением персика

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что может быть универсальнее классического французского маникюра? Кажется, он вечен. Но стоит немного изменить детали — и образ преображается до неузнаваемости. Именно такой смелый шаг решилась сделать актриса Дорретта Пападимитриу, доверив свои руки мастеру Катерине Николинакоу из K & M nails. Вместо традиционного белого — персиковый. Вместо скучного — лето на кончиках пальцев.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маникюр

Новая жизнь френча: нюд и персик

В качестве базы выбран едва заметный нюд — чистый, прозрачный, подчёркивающий естественную красоту ногтевой пластины. А вот кончики украсил нежный, но сочный персиковый оттенок. Лёгкий, игривый, но всё ещё элегантный. На фото, которыми поделились и мастер, и актриса, видно: этот маникюр говорит сам за себя — "я здесь, и я свежа".

Форма решает всё

Квадратные ногти с мягко закруглёнными углами смотрятся актуально и женственно. Такая форма универсальна: подойдёт как на короткой, так и на средней длине. При этом персиковый тон подчёркивает загар и придаёт коже рук дополнительное сияние.

Цветной френч — не просто тренд

Это целая философия свободы. Цвета можно менять от недели к неделе — пастельные голубые, жёлтые, зелёные, розовые или даже флуоресцентные, металлические. Смелым — радуга, утончённым — пудровая нежность. А если добавить блёстки, мини-рисунки или сделать каждый ноготь уникальным, получится персонализированный шедевр.

Этот летний френч — как открытка с отдыха: яркий, лёгкий и запоминающийся. Он точно поднимет настроение, даже если отпуск пока только в планах.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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