Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые выплаты с 1 июля: эти категории пенсионеров получат прибавку автоматически
Советский чоппер: существовал ли байкерский стиль за железным занавесом
Микроскопический пузырёк против вируса — как он ломает защиту ВИЧ
Топ-5 самых технологичных автомобильных марок в мире: кто лидирует сегодня
Готовы к экспериментам? Как носить носки с сандалиями и выглядеть шикарно
Прыгаю под музыку — и теряю 1500 калорий: необычный способ заменить беговую дорожку
У нас любовь!: семилетняя дочь Елены Захаровой заявила о романе и поцелуях с парнем
Топ-5 лайфхаков для бюджетного отдыха в России
В 2027 году не будет новостроек? Вице-премьер предупредил о тревожной тенденции

Ногти, которые говорят вместо слов: летний френч с настроением персика

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Что может быть универсальнее классического французского маникюра? Кажется, он вечен. Но стоит немного изменить детали — и образ преображается до неузнаваемости. Именно такой смелый шаг решилась сделать актриса Дорретта Пападимитриу, доверив свои руки мастеру Катерине Николинакоу из K & M nails. Вместо традиционного белого — персиковый. Вместо скучного — лето на кончиках пальцев.

Маникюр
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маникюр

Новая жизнь френча: нюд и персик

В качестве базы выбран едва заметный нюд — чистый, прозрачный, подчёркивающий естественную красоту ногтевой пластины. А вот кончики украсил нежный, но сочный персиковый оттенок. Лёгкий, игривый, но всё ещё элегантный. На фото, которыми поделились и мастер, и актриса, видно: этот маникюр говорит сам за себя — "я здесь, и я свежа".

Форма решает всё

Квадратные ногти с мягко закруглёнными углами смотрятся актуально и женственно. Такая форма универсальна: подойдёт как на короткой, так и на средней длине. При этом персиковый тон подчёркивает загар и придаёт коже рук дополнительное сияние.

Цветной френч — не просто тренд

Это целая философия свободы. Цвета можно менять от недели к неделе — пастельные голубые, жёлтые, зелёные, розовые или даже флуоресцентные, металлические. Смелым — радуга, утончённым — пудровая нежность. А если добавить блёстки, мини-рисунки или сделать каждый ноготь уникальным, получится персонализированный шедевр.

Этот летний френч — как открытка с отдыха: яркий, лёгкий и запоминающийся. Он точно поднимет настроение, даже если отпуск пока только в планах.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Авто
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега Аудио 
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Последние материалы
Удерживает влагу, отпугивает слизней и помогает корням — всё это один камень
Секрет ярких фар нашёлся на кухне — и это не шутка
Холодильник не работает как раньше? Что делать, если он перестал охлаждать
Это не просто тепло: почему кошка каждую ночь устраивается у вас на голове
Автомобиль как тест личности: какие бренды чаще выбирают эгоцентрики
Самые экзотические рейсы Аэрофлота времён СССР
Дон Кихот в Мексике: почему ржавые машины становятся космическими кораблями
Свет ударяется о вакуум: учёные раскрыли эффект, который нельзя увидеть
Выглядело красиво, а закончилось капельницей: какие напитки опаснее водки
Пища для ума — не миф: что едят отличники в день сдачи ЕГЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.