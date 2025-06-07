Эта ткань знает секрет свободы: что носить, чтобы лето не заканчивалось

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если бы лето имело дресс-код, он бы точно звался "бохо". Воздушные ткани, винтажный флер, нарочитая небрежность — всё, чтобы чувствовать себя как героиня романтического фильма, гуляющая босиком по берегу.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

Этот стиль — микс эстетики цыган, хиппи, этники и винтажа. Он про лёгкость, свободу и немного магии. Стилист Маша Ведерникова объяснила, как носить бохо этим летом, чтобы выглядеть не неряшливо, а стильно.

Главный герой — воздушное платье

Платье в стиле бохо — длинное, струящееся, с вышивкой, оборками или кружевом. Идеальные материалы: хлопок, лён, вискоза. Особенно эффектно смотрятся модели с открытыми плечами, цветочными принтами и крючковыми вставками.

"Сочетайте с грубыми сандалиями, кожаными шлёпанцами, плетёными сумками и украшениями из дерева или камня. Волосы можно заплести в лёгкую косу или повязать платком", — советует Маша.

Многослойность, но летняя

Бохо и слоистость идут рука об руку. Только летом важно не перегрузить образ. Отлично подойдут:

накидки-кимоно,

ажурные топы,

хлопковые жилеты,

полупрозрачные туники.

"Например, свободный топ, кроп-жилет и шорты — и образ готов. Главное — играйте с фактурами: бахрома, марля, кружево, вышивка", — рекомендует стилист.

Украшения: смело, но без блеска

Аксессуары — сердце бохо. Массивные серьги-кольца, кольца с камнями, длинные кулоны, браслеты — всё это можно и нужно смешивать. Но никаких сверкающих камней или золота в стиле luxury. Только матовое серебро, медь, дерево, ракушки и текстиль.

Суть бохо — не нарядиться, а выразиться. Сделать вид, что вы просто надели первое, что попалось под руку… хотя на самом деле это было продумано до мелочей.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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