Растаял жир — исчезли сбережения? Всё, что нужно знать до похода к хирургу

Пластическая хирургия — всё чаще не "по показаниям", а по желанию. Особенно перед летом, когда хочется чувствовать себя уверенно и выглядеть безупречно. Но сколько стоит эта уверенность? И как не попасться в ловушку недобросовестных клиник?
Что чаще всего делают перед отпуском
Планировать преображение лучше заранее — осенью или зимой.
"На первом месте — маммопластика и абдоминопластика, — рассказывает пластический хирург Гарен Гуликян. — Также популярна липосакция, особенно в проблемных зонах".
К списку "летних" операций относятся и процедуры на лице: блефаропластика (коррекция век), SMAS-подтяжка и эндоскопический лифтинг. "Они не просто устраняют отдельные нюансы, а дают выраженный эффект омоложения", — добавляет специалист.
Цены могут сильно различаться. Например, блефаропластика — от 23 до 200 тысяч рублей. Маммопластика — от 130 до 400 тысяч и выше. Всё зависит от региона, уровня врача, клиники, команды и материалов.
"Импланты нового поколения стоят от 100 тысяч, и это только один компонент", — подчёркивает Гарен. Поэтому слишком низкая цена — это сигнал: стоит подумать дважды.
Стоимость операции формируется не только из гонорара хирурга.
"Хорошие клиники соответствуют современным требованиям безопасности. Это лицензии, оборудование, круглосуточный персонал, реанимационные палаты, лаборатории, рентген", — говорит Гуликян.
Также на цену влияет продолжительность операции.
"Абдоминопластику можно делать за 90 минут, а можно — за 4 часа. И результат будет разным", — поясняет он.
Клиники с низкими ценами часто экономят на материалах, а начинающие врачи работают за минимальный гонорар, чтобы набрать опыт. Итог — больше рисков и дополнительных затрат впоследствии.
Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
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