Нюд не скучный: эти лаки знают, как превратить невидимое в стиль

Хочется, чтобы руки выглядели ухоженно, но без лишнего блеска и эпатажа? Решение проще, чем кажется — дело всего в трёх оттенках, которые делают маникюр безупречно элегантным. И всё это — без сложных дизайнов, лишь с тонким чувством вкуса.
Натуральные тона не выходят из моды и идеально подходят для повседневного образа. Они мягко подчёркивают цвет кожи, не перегружая образ. Особенно выигрышно смотрятся нюдовые оттенки с розовым подтоном — они делают руки визуально нежнее и изящнее. Такой лак — палочка-выручалочка и на деловой встрече, и на романтическом свидании.
Розовый лак — это не только про нежность, но и про уверенность. Он идеально сочетается с любой длиной и формой ногтей, подчёркивая женственность без намёка на наигранность. Его мягкое сияние делает руки аккуратнее, а весь образ — собраннее.
Цвет Mocha Mousse стал выбором Pantone в 2025 году, и это не случайность. Его мягкий, бархатисто-коричневый тон напоминает уютный плед и чашку горячего кофе в дождливое утро. Универсален, как маленькое чёрное платье — и для офиса, и для вечеринки.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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